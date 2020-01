Tarsia: il 3 gennaio la presentazione del volume "Leader"

Venerdì 3 Gennaio si presenterà alle ore 18 il volume "Leader", di Roberto Martino e Domenico Bilotti, pubblicato dai tipi cosentini di Edizioni Erranti poco prima di Natale. Appuntamento alla neonata casa di quartiere a via Galeazzo di Tarsia, nel cuore del centro storico, davanti a Piazza Piccola, zona emblematica della città, dei suoi problemi e della sua creatività. Il volume, dietro la storia di uno dei protagonisti del tifo organizzato a Cosenza Vecchia e del suo funambolico gruppo, offre squarci di un quartiere, di una curva, delle sue comitive e dei temi sociali con cui si confrontano giornalmente migliaia di ragazzi, in regione e non solo: dipendenze, gioventù, ribellione, casa, dignità e lavoro. A seguire un breve e caloroso momento conviviale, nel segno dell'amore per i lupi e della passione che anima i borghi di tutta la provincia. Interverranno ai lavori i due prefattori dell'opera, l'attore Silvio Stellato e lo scrittore Claudio Dionesalvi. Ben accetto, anzi simpaticamente incoraggiato, il contributo alla riflessione e al dibattito da parte di tutto il pubblico presente.

