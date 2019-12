Altomonte, borse di studio "Mario Scarlato": vincono Enza e Camilla

La Scuola è il luogo e lo spazio all'interno del quale si promuove l'emancipazione sociale e ogni percorso capace di incidere in modo virtuoso sulla società e sulla crescita dei territori. Promuovere il merito nello studio e nella formazione significa contribuire a costruire una comunità migliore.

È quanto dichiara il Sindaco Gianpietro Coppola che oggi (giovedì 19) ha partecipato alla cerimonia di consegna delle borse di studio Mario Scarlato, educatore, patriota e combattente per la libertà, assegnate a Enza Campolongo e Camilla Tripicchio, entrambe ex allieve della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo Roggiano Gravina - Altomonte.

Ospitato in una gremita sala del Consiglio Comunale, nel corso dell'evento sono stati consegnati attestazioni di lode anche a Pierpaolo Albanese per essere stato scelto dalla Josh Gaspero Library per una borsa di studio in Inghilterra presso la Churchil Churchill House School of English Ramsgate England e a Francesca Pia Turano, vincitrice del progetto un Logo per Pollino Future.

Le due borse di studio di 500 euro ciascuna sono destinate a studenti che nell'anno scolastico 2018/2019 si erano distinti per merito.

Il Primo Cittadino ha colto l'occasione per ringraziare a nome dell'Amministrazione Comunale la comunità scolastica per il proficuo rapporto di collaborazione portato avanti; i dirigenti, gli insegnanti e a tutto il personale per l'importantissimo lavoro che con passione, dedizione e cura svolgono in uno dei campi più complessi, quello dell'educazione e della formazione.