A Cosenza la manifestazione "Vetrine d'autore... Artisti in performance"

C'è un posto unico, che sa di antico nella città di Cosenza Vecchia, un luogo incantevole, dove raccontarsi e raccontare diventa magia, dove il tempo dilatandosi, pare si sia fermato, ma non il cuore che continua a pulsare di emozioni. Questo luogo si chiama Officina Delle Arti, singolare teatro di Edoardo Tarsia, ebbene giorno 18 dicembre 2019 ospiterà nel suo meraviglioso ambiente scenografico, la Manifestazione Artistica "VETRINE D'AUTORE... Artisti in Performance" giunta al suo epilogo, ideata dalla Dott.ssa Lia Calabria e dalla Dott.ssa Giusy De Iacovo, in collaborazione artistica con l'Associazione "Libera...Mente", presidente Rosanna Labonia, sostenuta dall'Ass.re Francesco de Cicco e dall'Ass.re Rosaria Succurro. La serata inizierà alle 20:30, presenterà Emanuele Gagliardi e Tina Ammirata, vedrà un alternarsi di Artisti in performance. Fra coloro che si esibiranno troveremo: - L'Attrice Raffaella Reda, con un monologo teatrale tratto dallo spettacolo "Bocca di Rosa e le altre" a cura di Simona Miceli; - I "Lunari" presenteranno una scenetta teatrale "ZA' Popa ed il Pittore" interpretato dall'Attore Antonio Tonino Buffone e Katia Diesse Figura Caratterista Teatrale e con Elena Massaro (regia a cura di Lia Calabria); - La Scuola di canto "The Artist" di Raffaella Adduca Gennaro Spagnuolo, con varie performance di canto; - Momento Culturale dedicato alla lettura di brani dedicati all'Amore tratti dal libro "A un passo dal Cuore" di Daniela Santelli e la lettura di brani a cura di Fran Cesca tratti dal libro "Il buio storia di un amore malato" di Merilia Ciconte. - Declamazione di poesie a cura del soci del "Club della Poesia" del Presidente Andrea Fabiani, citiamo: la Poetessa Anna Francesca LA Rosa, il Poeta Giampiero Donnici, il Poeta Giuseppe Piluso - scrittore declamante da Amelia Falco; - "Lady in Arte" a cura del Patron Ermanno Reda del Concorso di Bellezza... e Non Solo "For Lady"; - L'Attrice Raffaella Reda con l'Attrice Teresa Scaglione presenteranno una scena tratta da "Il Bluff" a cura di Andrea Solano... Vincitore del Festival del Teatro Noir "Rendanoir" 2015; - Performance Musicale a cura di "Emanuele Gagliardi e la Strana Band"; - Performance di Danza a cura dalla Scuola di Danza "Dance For Moviment" del Maestro Marco Morrone. Moltissime esibizioni da vedere e ascoltare. Partecipate in tanti, vi aspettiamo. INGRESSO LIBERO

Dettagli Creato Martedì, 17 Dicembre 2019 09:01