A Cosenza il workshop "Primo business forum Canada sull'intelligenza artificiale"

Lunedi 16 dicembre presso la Camera di Commercio di Cosenza si tiene il workshop conclusivo del progetto: "Primo Business Forum Canada sull'Intelligenza Artificiale". Il progetto è stato implementato congiuntamente dalla Camera di Commercio di Cosenza e dalla Camera di Commercio Italiana in Canada - Montreal. Le attività sono state finanziate dalla Regione Calabria – Dipartimento Presidenza – Settore Internazionalizzazione con i Fondi del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 - Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3) - obiettivo specifico 3.4 - incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi". Si discute di intelligenza artificiale e di prospettive di internazionalizzazione con l'ecosistema innovativo canadese.

Parteciperanno al workshop il prof Massimo Ruffolo – CNR ed Altilia; il prof Giovanni Cuda presidente del Polo Biotecnomed; Francesco Calimeri di DLV System e Ugo Vitale di Alterafabrica. In collegamento con Montreal, Danielle Virone Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Canada e Samah El Falah, di Hot accelerator. Il workshop sarà aperto dal Presidente della CCIAA CS Klaus Algieri e da Gina Aquino, dirigente internazionalizzazione regione Calabria.

Il workshop fa seguito alla partecipazione di una delegazione di imprese calabresi al Primo Forum Italia Canada sull'Intelligenza Artificiale svoltosi a Montreal lo scorso settembre.

Nel corso del Forum, la delegazione calabrese ha preso parte attiva alle sessioni di lavoro, sia in plenaria che dei gruppi di lavoro, ha realizzato incontri per combinare opportunità di lavoro e collaborazione professionale con potenziali partner e clienti, ha realizzato visite di studio presso le più rappresentative organizzazioni e centri di ricerca applicata del settore. La partecipazione al forum di Montreal ha consentito di valorizzare conoscenze e competenze di un territorio, quello calabrese e cosentino in particolare, che sul tema dei big data e dell'intelligenza artificiale esprime eccellenze riconosciute a livello internazionale. La partecipazione al forum di Montreal e al workshop del 16 dicembre alla CCIAA di Cosenza sono parte della strategia complessiva di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale messo in campo dalla Regione Calabria in sinergia con la rete delle Camere di Commercio calabresi nel biennio 2018-2019.