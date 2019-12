Perciavutti: identità, tradizione responsabilità sociale ad Altomonte

Identità, tradizione e responsabilità sociale, Barbieri continua a contribuire con contenuti e progetti al racconto ed alla promozione nazionale ed internazionale della Calabria autentica, quella che emoziona. E in questa cornice e con questa visione, dopo il successo straordinario nei giorni scorsi del Premio Nazionale Barbieri ospitato a Palazzo Giacobini, proseguono senza soste, in Calabria e nel resto d'Italia, gli eventi che vedono protagonista quest'esperienza imprenditoriale e famigliare che da 50 anni continua a dimostrare che attenzione ed investimento su cibo, territorio ed ospitalità producono cultura e sviluppo.

Domenica 8 Dicembre, ricorrenza dell'Immacolata, dalle Ore 11.30, gli zafarani cruschi, icona distintiva di Casa Barbieri, insieme al fagiolo poverello bianco di Pollino Food Experience, saranno protagonisti della 17esima edizione di Perciavutti, a Mormanno, nel cuore del Pollino. Appuntamento nel Vuttaro della Cantina del quartiere Torretta.

La tavola di Natale, Calabria: cibi e vini di tradizione. – È questo, il tema dell'iniziativa, in programma domenica 15 dicembre alle ore 10,30 dall'Hotel Barbieri, promossa da LE DONNE DEL VINO, associazione culturale fonda la sua mission nella promozione del consumo responsabile e nella valorizzazione del ruolo delle donne nel mondo del lavoro. – Dopo gli indirizzi di saluto di Laura Barbieri, membro del sodalizio, interverranno Vincenza Alessio Librandi, delegata regionale Calabria dell'Associazione nazionale, Ottavio Cavalcanti, già Ordinario di Storia delle Tradizioni Popolari all'Unical e Maria Rosaria Romano Presidente dell'Ais – Calabria.

Artigiano in Fiera/Milano – Cibo, territorio, ospitalità. Da Milano in Calabria, la parola d'ordine della Famiglia Barberi resta emozionare. Domenica 8, in concomitanza con la partecipazione a Perciavutti nel cuore del Pollino, sarà anche l'ultimo giorno per l'Agrichef Enzo e la moglie Patrizia ad Artigiano in Fiera, la rassegna internazionale che vede protagoniste a Milano, i prodotti della Bottega Barbieri.

Mercato Urbano al coperto di Campagna Amica Calabria di Coldiretti/Cosenza. – In questi stessi giorni, Barbieri resta protagonista anche al Mercato di Calabria Amica, in Piazza Matteotti.

Partner di Cosenzopoli e Cosenza Calcio. – Identità e territorio sono anche gli ingredienti che ispirano la partnership con Accordo Giusto, l'associazione ideatrice del progetto Cosenzopoli, la versione adattata alla Città di Telesio del gioco di società per antonomasia: il Monopoli. – L'Hotel Barbieri, infine, continua a rappresentare location privilegiata per occasioni speciali, come la cena sociale di Natale del Cosenza Calcio ospitata nei giorni scorsi.