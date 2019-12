Mercatini natalizi 2019, presentato il programma della decima edizione a Crosia

Anniversario importante per i mercatini natalizi di Mirto Crosia. L'edizione 2019, infatti, segna il traguardo a doppia cifra: 10 anni di attività. Un decennio, durante il quale la rassegna si è evoluta, è cresciuta, ha erogato numerosi servizi, ma soprattutto ha consentito ai tanti visitatori, di Mirto Crosia e dell'intero hinterland, di apprezzarne le azioni svolte. La kermesse, pianificata dalla Gg eventi con il patrocinio del Comune di Crosia, è stata formalmente presentata nella sala consiliare della delegazione municipale di Mirto. Alla conferenza, coordinata dal sociologo e giornalista Antonio Iapichino, hanno preso parte attiva il promotore dell'iniziativa Giuseppe Greco e il consigliere comunale di Crosia, delegato al Turismo e Spettacoli, nonché Presidente del Consiglio comunale, Francesco Russo. Alla presenza di una folta e interessata platea, sono stati esplicitati i dettagli dell'intera manifestazione. a cui si darà il via, con il fatidico taglio del nastro, sabato 7 dicembre alle ore 17, nella centralissima piazza Dante di Mirto. I mercatini resteranno aperti tutti i giorni, fino al 22 dicembre, dalle ore 16 alle 21, mentre sabato domenica e festivi per l'intera giornata.

Il consigliere Russo, ha messo in risalto che i mercatini rappresentano, fra l'altro, un centro di aggregazione sociale, in un piacevole contesto, caratterizzato dall'esposizione di tanti artigiani, commerciati, privati cittadini, scuole e sodalizi di varia natura. Lo stesso Presidente del Consiglio ha fatto notare la partecipazione ai mercatini delle varie agenzie educative. D'altronde, l'iniziativa riveste, anche, una valenza di carattere sociale e culturale. Russo, inoltre, ha messo in risalto l'importanza delle associazioni locali per la crescita del territorio e ha sottolineato che l'Amministrazione comunale crede fortemente nell'importanza dei mercatini. <<Nel mese di dicembre – ha detto – Piazza Dante di Mirto diventa il salotto del territorio>>. Infine, il consigliere delegato al Turismo ha chiesto maggiore collaborazione da parte dei sodalizi preposti e ha riferito che, oltre ai mercatini, è in itinere la pianificazione di tante attività per il periodo natalizio, fra cui il "Capodanno in piazza" e le luminarie artistiche che verranno accese il 7 dicembre, in concomitanza dell'inaugurazione dei mercatini.

L'organizzatore Giuseppe Greco, dapprima ha fatto notare che quest'anno ci sono state difficoltà oggettive nel programmare la manifestazione, ma grazie alla sinergia e alla caparbietà, unito a un forte di spirito di abnegazione di tutti gli attori protagonisti dei mercatini, si è riusciti a superare ogni impedimento. <<I mercatini di Natale – ha detto Giuseppe Greco – possono proseguire soltanto se la gente comprende che rappresentano un'azione di aggregazione vera>>. Da qui l'invito a fare rete in maniera reale. Allo stesso Greco non sono mancate parole di ringraziamento, anche, nei confronti degli imprenditori privati che hanno sposato l'iniziativa. La conferenza è proseguita con la presentazione degli espositori: commercianti, artigiani, parrocchie, associazioni e scuole, quindi, il con programma dettagliato delle manifestazioni previste nelle singole giornate.