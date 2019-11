“La realtà insediativa calabrese e questione spopolamento” a la Città della musica di Corigliano Rossano

Secondo appuntamento a "LA CITTA' DELLA MUSICA". La fortunata kermesse, giunta alla sua XV edizione, propone un momento di alto profilo culturale, architettonico e sociale. Si affronterà la dolente situazione dello spopolamento dei paesi calabresi durante la presentazione del doppio volume PAESI DI CALABRIA INSEDIAMENTI E CULTURE DELL'ABITARE, editoda Rubbettino Editore, del Prof. Rosario Chimirri docentedi Storia dell'architettura presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università della Calabria.

Appuntamento in agenda per sabato 30 novembre, alle ore 19, presso la sala concerti del Centro Studi Musicali G.Verdi area urbana Rossano.

Il lavoro di Cimirri, in due volumi (La tradizione e La Modernità), legge e interpreta la realtà insediativa calabrese in ottica interdisciplinare, tracciandone il divenire storico-urbanistico e culturale, dalle origini medievali sino ai giorni nostri, con approfondimenti sulle diverse maniere di concepire gli abitati in rapporto ai modi di vivere e ai caratteri dei territori di pertinenza; il tutto approdando a un'antropologia della contemporaneità, che guarda i comportamenti e le trasformazioni di comunità disperse fra paesi, divenuti periferici, degradati, in abbandono, e nuove, precarie urbanizzazioni, di cui si indicano un possibile riuso, nuovi modelli di convivenza, anche interculturale, e una migliore vivibilità.

La manifestazione è stato realizzata in collaborazione con la Pro Loco Rossano La Bizantina, Lions Club Rossano Sybaris, White Castle Corigliano, Gruppo donatori di sangue FRATES Rossano, Ristorante LE MACINE Rossano, Unipol Sai Rossano, Centro Ottico Pugliese Rossano, Tenuta Ciminata Greco, Kiwanis Club di Corigliano-Rossano "Ippodamo da Mileto", Gallo Azienda Agricola Corigliano, Mondadori Bookstore Rossano, Grafosud, Gabriele, Società Acam Beethoven di Crotone e Associazione Orfeo Stillo di Paola.

Prossimo appuntamento con la Città della Musica concerti sabato 7 dicembre presso il Teatro Paolella con l'Orchestra da Camera O. Stillo che presenterà le Quattro Stagioni di Vivaldi.

Rosario Chimirri, laureato in architettura a "La Sapienza" di Roma, è docente a contratto di Storia dell'architettura presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università della Calabria. Abilitato a professore associato nei settori scientifici del "Restauro e Storia dell'architettura" e delle "Scienze demoetnoantropologiche", si occupa di culture dell'abitare, architettura minore, fra cui quella di terra, urbanistica e paesaggio dal Medioevo alla contemporaneità, tutela e riuso degli insediamenti; il tutto di aree marginali e fragili, in particolare della realtà calabrese.

Già membro del Forum Unesco – Università e Patrimonio ed esperto in museografia e museologia folklorica, ha ideato, curato e diretto il Museo Multimediale delle Serre Calabresi di Monterosso e collaborato a diverse iniziative del settore. Relatore a convegni e seminari in Italia e all'estero, ha affrontato gli studi in monografie, articoli scientifici e documentari.