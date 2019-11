Slacciamoci. A Mormanno le opere d'arte come momento di riflessione sulla violenza sulle donne

#Slacciamoci è lo slogan che guida la giornata del 24 Novembre a Mormanno. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne l'Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Regina, e la Compagnia del Cucco hanno organizzato una passeggiata nel borgo tra emozione e riflessione.

A far da guida al trekking urbano saranno opere d'arte nazionali ed internazionali che pongono l'accento sul tema quanto mai di stretta attualità, che saranno raccontate da componenti dell'associazione culturale attiva in campo teatrale, e dai cittadini che hanno collaborato alla realizzazione delle opere stesse.

Un momento per riflettere come comunità sulla strage silenziosa di donne vittime dei loro carnefici, troppo spesso cresciuti tra le mura di casa. Un momento per educare le giovani generazioni al rispetto delle differenze, partendo dalla dignità delle donne che generano alla vita.