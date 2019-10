Cosenza: domani al Museo dei Brettii e degli Enotri, l'iniziativa Famiglie al Museo

Torna al Museo dei Brettii e degli Enotri, l'iniziativa della Giornata Nazionale "Famiglie al Museo". Da sei anni a questa parte il Museo diretto da Marilena Cerzoso ospita questo appuntamento che è in programma domani, domenica 13 ottobre. Il Museo dei Brettii e degli Enotri ha sempre aderito all'iniziativa sin dalla sua prima edizione con attività diverse che coinvolgono intere famiglie. Quest'anno il tema prescelto dall'Associazione "Famiglie al Museo", promotrice a livello nazionale dell'iniziativa, è "C'era una volta al Museo", per raccontare il Museo attraverso l'arte dello storytelling. Il Museo dei Brettii e degli Enotri quest'anno, con il contributo delle due società di gestione dei servizi, "Museion srl" e Dignità del Lavoro Coop. Sociale", partecipa garantendo a tutti l'ingresso al Museo con un biglietto ridotto di 3 euro e la visita guidata gratuita organizzata in due turni orari, la prima alle ore 11.00 e la seconda alle ore 12.00. Prenotazione obbligatoria chiamando ai numeri 098423303 o 3396523294. Un maggiore approfondimento sulla Giornata si può trovare al link https://www.famigliealmuseo.it/tema-fmu-2019-cera-una-volta-al-museo

