Corigliano Rossano (Cs), “Il contrasto alla Corruzione – Dallo Spazzacorrotti alle proposte in Europa”: domenica il dibattito promosso dai cinquestelle

"Il contrasto alla Corruzione – Dallo Spazzacorrotti alle proposte in Europa" è questo il titolo del confronto-dibattito promosso dal meet-up Cinque stelle di Corigliano-Rossano che si terrà la prossima Domenica 29 Settembre alle ore 16.00 nella sala conferenze dell'Hotel San Luca, in contrada Frasso di Rossano (Strada Statale 106).

Al dibattitto interverranno la portavoce alla Camera dei Deputati, Elisa Scutellà, e la portavoce al Parlamento europeo, Laura Ferrari.

«Sarà una buona occasione – dice Elisa Scutellà – per discutere con i cittadini su uno dei temi centrali dell'azione politica del Movimento 5 stelle. Ripulire le istituzioni, a tutti i livelli, dalla corruzione dilagante e, in alcuni casi, incancrenita all'interno degli apparati pubblici è una priorità ed una battaglia che volgiamo continuare a combattere senza frontiere. Fino ad oggi a livello nazionale abbiamo dato segnali importanti rompendo, di fatto, le catene tra quanti all'interno della pubblica amministrazione rispondevano solo ai propri interessi. Ed è questo un modello che stiamo cercando di esportare anche in Europa. L'amica Laura Ferrara domenica ci dirà il lavoro che stiamo compiendo a Strasburgo proprio per una legge spazzacorrotti a livello europeo».

L'incontro sarà aperto anche al dibattito con gli operatori della stampa e dell'informazione.