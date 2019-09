Un libro per celebrare i 40 anni di storia del Leo Club Cosenza “Marlena Parisi”

Si è tenuta martedì 24 settembre, nella suggestiva cornice quattrocentesca del Chiostro di San Domenico di Cosenza, la presentazione del libro "Storia del Leo Club Cosenza – 40 anni al servizio del territorio", curato dal Past Presidente del Leo Club Cosenza "Marlena Parisi" Alberto Casaleno. L'opera, nata con l'intento di celebrare i 40 anni del club service cosentino, ne racconta la storia dalla sua fondazione, avvenuta nel 1976, ad oggi, attraverso le testimonianze dei Past Presidenti e dei soci fondatori, corredate da fotografie, articoli di giornale e documenti storici. Un volume per raccontare una storia di quattro decenni di servizio sostanziatosi in attività finalizzate all'assistenza delle persone bisognose della nostra città, all'organizzazione di momenti di divulgazione ed approfondimento culturale, alla valorizzazione delle eccellenze territoriali, alla tutela dell'ambiente, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla scoperta, al restauro e alla restituzione alla cittadinanza di opere d'arte, e molte altre, tutte vissute all'insegna dell'amicizia. Una storia di 40 anni di servizio che rende il Leo Club cosentino un patrimonio non solo dell'Associazione di appartenenza, ma dell'intera Città di Cosenza. La serata, che si è svolta alla presenza del Governatore del distretto Lions 108Ya l'Ing. Nicola Clausi (anche lui Past Presidente del Leo Club Cosenza), e del Presidente del Distretto Leo 108Ya Dott. Andrea Scarpino, è stata un susseguirsi di rievocazioni di aneddoti e ricordi tra i tanti Past Presidenti ed ex soci giunti in sala, ed è stato impreziosito da due momenti artistici, uno musicale e uno di recitazione, tenutisi entrambi nel chiostro, che hanno aperto e chiuso la serata, e che hanno visto come protagonisti i giovani musicisti Valentina Volpe e Alessandro Longo per l'apertura in musica, e le giovani Sofia Azzinnaro e Maria Angela Spagnuolo per il gran finale di recitazione. Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Leo Club Cosenza "Marlena Parisi" Mirko Riccelli, il quale ha auspicato che questo volume possa essere il primo di tanti altri che possano raccontare ancora altre innumerevoli storie di amicizia, servizio e solidarietà, come quelle che hanno caratterizzato questi primi 43 anni di storia del club.

Dettagli Creato Venerdì, 27 Settembre 2019 08:25