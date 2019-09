Peperoncino Festival di Diamante, gli ospiti di domani: il procuratore Gratteri, l’ambasciatore di Libia e il governatore De Luca

Sarà un sabato intenso per il Peperoncino Festival di Diamante, tanti eventi e ospiti d'eccezione. Saranno nella cittadina tirrenica, infatti, l'Ambasciatore della Libia in Italia, Omar Al Tarhouni, il Procuratore Capo di Catanzaro, Nicola Gratteri e il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca: "Questa edizione del Peperoncino Festival, commenta il Sindaco di Diamante, Sen. Ernesto Magorno, è già un successo in termini di partecipazione visto che siamo andati ben oltre le presenze previste. Le presenze di sabato sera, oltre a essere motivo di grande gioia, danno ancora più qualità a un programma ricco, capace di offrire momenti a tutti coloro i quali decidono di trascorrere questi giorni nella nostra città".

