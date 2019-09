In occasione del IX° Congresso Internazionale di Studi Gioachimiti, che si svolgerà a San Giovanni in Fiore dal 19 al 21 settembre prossimo, l'amministrazione comunale ha ideato e promosso una serie di eventi culturali a corollario ed a supporto dell'importante momento di attività scientifica e di studio al fine di ampliarne la fruizione, interessando un pubblico sempre più variegato ed eterogeneo.

"Il lavoro svolto dal Centro Internazionale di Studi Gioachimiti per la divulgazione del pensiero teologico e profetico di Gioacchino da Fiore in quasi quarant'anni di attività è stato straordinario, diventando un punto di riferimento e di propulsione della ripresa d'interesse verso Gioacchino da Fiore – ha affermato l'assessore alla cultura, Milena Lopez- I Congressi che sono stati organizzati sino ad oggi hanno rappresentato vere e proprie punte di diamante, raggiungendo livelli di altissimo valore scientifico grazie anche al coinvolgimento di università ed istituzioni italiane e straniere di grande prestigio. Riconoscendo questi altissimi meriti al Centro Internazionale di Studi Gioachimiti, l'amministrazione comunale ha pensato di dar vita quest'anno ad una serie di iniziative culturali per rendere ancora più partecipe l'intera città all'evento congressuale e per contribuire a diffondere la figura dell'abate "di spirito profetico dotato" anche tra le giovani generazioni. Le iniziative pensate e proposte dall'Amministrazione Comunale e l'intero programma scientifico del IX° Congresso Internazionale di Studi Gioachimiti "Ordine e disordini in Gioacchino da Fiore", che gode dell'alto patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, saranno presentati alla stampa, nell'ambito di un'apposita conferenza prevista per venerdì prossimo 13 settembre alle ore 10 presso la sede ex Inapli a Cosenza in via Cesare Gabriele".

All'appuntamento con i giornalisti, oltre all'assessore Milena Lopez, saranno presenti il sindaco di San Giovanni in Fiore, Pino Belcastro, il direttore del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti, Riccardo Succurro, il maestro Luigi Benincasa, che presenterà una lavoro inedito tratto dall'opera poetica di S.E. Monsignor Antonio Staglianò "L'annuncio è una scintilla", l'assessore alla cultura della Regione Calabria, Maria Francesca Corigliano ed il Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio.

Alla conferenza stampa è stato invitato a partecipare S.E. Monsignor Antonio Staglianò.