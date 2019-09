Dal 13 al 15 settembre "Agrialtomonte" la Festa e la Fiera dell'Agricoltura

Anche quest'anno l'Associazione "Il Sorriso", con il patrocinio del Comune di Altomonte e del Festival Euromediterraneo, organizza dal 13 al 15 settembre 2019 "Agrialtomonte" la Festa e la Fiera dell'Agricoltura.

L'evento, giunto alla XVI edizione, si svolge come da tradizione in C.da Boscari/Pantaleo e prevede un'interessante Fiera-mercato, iniziative enogastronomiche con degustazioni di prodotti locali, esposizioni di macchine agricole, mostre di prodotti tipici e un convegno /dibattito, al quale prenderà parte il Sig. Cesare SCIARRA (Presidente Consorzio di Bonifica Integrale Bacini Settentrionali del Cosentino) e il dott. Franco ACETO (Presidente Coldiretti Calabria) e altre personalità del settore.

Inoltre, sono previste diverse attività per allietare le serate della manifestazione tra le quali: la gara di cavalli, (14 settembre alle ore 16.00 presso i terreni dell'imprenditore agricolo altomontese Aceto); la storica sfilata di trattori (15 settembre dalle ore 16.00, con partenza da C.da Boscari e arrivo in Piazza C. Belluscio); il concerto musica popolare del duo Luigi &Saverio (13 settembre ore 21.00); il concerto della Band "Rino Gaetano" (15 settembre ore 21.00) e lo spettacolo di COSIMO PAPANDREA (14 settembre ore 21.00). Quest'ultimo evento, inserito nel cartellone del festival Euromediterraneo di Altomonte, presenterà la grande musica tradizionale della nostra regione e le nuove canzoni composte dal maestro. Sul palco con lui canteranno e suoneranno Giovanna Scarfò (tamburo a cornice), Michael Logozzo (chitarra battente), Carmelo Scarfò (basso), Alfredo Verdini (percussioni), Simone Mangialavori (fiati), Caterina Catè Mammoliti (cori) e Antonio Occhiato (chitarre).

In occasione della Festa dell'Agricoltura, al fine di valorizzare e sostenere l'evento della Contrada gli organizzatori hanno deciso di rinnovare l'appuntamento con la FIERA DELL'AGRICOLTURA nella giornata di domenica 15 settembre a partire dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Il mercato, sarà l'occasione per richiamare centinaia di visitatori e di riqualificare la località Boscari/Pantaleo.

I due eventi concomitanti, mirano a promuovere i prodotti del luogo e a diffondere un tipo di coltivazione sempre più naturale e biologica. Per di più, rappresentano momenti di aggregazione sociale tra i produttori agricoli altomontesi e del circondario.

Il Sindaco Gianpietro Carlo Coppola afferma che "Altomonte, pur essendo conosciuto per i numerosi eventi culturali e per il suo patrimonio storico-artistico, ha una forte vocazione agricola, mantenendo nel tempo intatta la proprie contrade rurali, aiutando in questo modo l'economia legata al turismo colto, ma anche a un turismo agricolo e verde del territorio".

L'Assessore all'Agricoltura dott.ssa Emilia Romeo sottolinea che "Questa edizione della Festa dell'Agricoltura, sarà contraddistinta non solo dalla Fiera(15 settembre), ma anche da una serie di eventi enogastronomici ed esposizioni di prodotti tipici del territorio. Inoltre, l'Assessore ringrazia l'Associazione il Sorriso, le tante aziende agricole e artigiane che si impegnano a valorizzare il territorio, promuovendo i propri prodotti e una coltivazione biologica. Infine, la Romeo ringrazia i volontari e tutti coloro che hanno dedicato tempo, passione ed energia per organizzare a meglio la festa, assicurando alla nostra piccola comunità l'opportunità di conoscere tematiche agricole e biologiche sempre più attuali e necessarie a garantire una vita migliore".