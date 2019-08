Il 31 agosto e l'1 settembre a Lorica il Crossover Village- Festival delle montagne del Sud

Una due giorni all'insegna del puro divertimento e conoscenza del territorio. Quest'anno Lorica si prepara ad accogliere il Crossover Village- Festival delle montagne del Sud sulle rive del Lago Arvo.

Numerosissime saranno le attività previste dalla manifestazione ideata e prodotta da Piano B. Il ricco cartellone prevede musica, sport, giochi, arte e food, tutto immerso nella natura.

In particolare, le attività che si svolgeranno sulle rive del Lago Arvo, saranno trekking, bike, canoa, passeggiate a cavallo a cura di CamminaSila e Chiosco Rosso e giochi di squadra curati dall'Associazione Trivium, una community di creativi che condividono un nuovo modo di fare intrattenimento attraverso ogni forma d'arte tradizionale e contemporanea.

Per la sezione artistica, la scuola di arti visive "Nero su Bianco", terrà un Workshop di disegno naturalistico. La due lezioni, che si terranno sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, saranno tenute da Max "Digital Makeup" Rambaldi e Willy "Zoosparkle" Guasti (per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione). Si è pensato anche ai più piccini: domenica 1 settembre, infatti, la libreria Raccontami di Cosenza organizzerà laboratori per intrattenere e divertire i bambini.

Nel pomeriggio si darà pieno spazio alla musica. Sabato 31 agosto ascolteremo le musiche di Marco Trifilio, Rocco Riccelli e Alessandro Guido, Sasà Calabrese e Daniele Moraca e, in fine, un viaggio nella storia delle musica italiana, nel movimento "autorale" che ha coinvolto tutto il Paese sul finire degli anni sessanta con Sasà Calabrese, Daniele Moraca, Domenico Scarcello e Marco Trifilio. Domenica 1 settembre ci divertiremo con Aldo d'Orrico, i Tulipani, Ruvio accompagnato da Nando Farina al sax e i Twist Contest.

Grande attenzione verrà posta sugli itinerari gastronomici con la presenza della Maccaroni Chef Academy.

Un week-end, quindi, pronto a deliziare anche i palati con apposite aree food e laboratori dedicati ai prodotti tipici silani. La novità di quest'anno sarà il Food Event- patate alla brace tra musiche e parole: momento in cui il buon cibo incontra la tradizione.

La manifestazione, che si svolgerà nell'incantevole cornice naturalistica del Lago Arvo, situato nel cuore pulsante del Parco Nazionale della Sila, si propone per la valorizzazione e la promozione del territorio montano. Il Crossover Village- Festival delle montagne del Sud, infatti, è stato pensato e strutturato sulle capacità e caratteristiche del bene ambientale senza intaccare e modificare l'assetto originario del luogo, bensì armonizzando gli spazi. Tra gli obiettivi della manifestazione, l'educare e il sensibilizzare alla tutela e alla valorizzazione del bene ambientale

Per maggiori informazioni e dettagli sugli appuntamenti sportivi, che partiranno sia sabato sia domenica dal Centro di Canottaggio di Lorica, si possono consultare le pagine social di Piano B.

Non rimane, dunque, che armarsi di agenda e consultare il programma completo per gustare l'esperienza di un evento epico

https://www.facebook.com/pianobeventiproduzioni/

https://www.pianobeventprojectmanagement.com/