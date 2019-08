Altomonte: rinviata la Fiera del Soccorso

Il Comune di Altomonte ha disposto un provvedimento urgente (ai sensi dell'art. 54, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica) per rinviare la FIERA DEL SOCCORSO prevista nel centro del paese (Piazza San Francesco, Via San Francesco fino ad Ufficio Postale, Piazzale M. Presta, Largo Saragat, Piazzale Matteotti Piazza "C. Belluscio") per la seconda domenica di agosto 2019.

L'esigenza del provvedimento, a modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2016, che "disciplina la circolazione e la sosta durante le fiere nel centro urbano, è dovuta allo svolgimento della XIII edizione della "NOTTE BIANCA", prevista come ogni anno tra il dieci e l'undici agosto 2019.

La manifestazione culturale e ricreativa, inserita nel programma dell'Altomonte Festival Euromediterraneo 2019, è un evento che prevede l'arrivo nell'antico borgo medievale di centinaia di visitatori, che per tutta a la serata e fino alla mattina dell'11 invaderanno le vie e le piazze del borgo medievale, luoghi che avrebbero interessato anche l'installazione dei tendoni degli operatori ambulanti delle Fiera del Soccorso.

Per le motivazione suddette, il Comune di Altomonte, con ordinanza n. 21 del 19 luglio 2019, ha ritenuto necessario rendere area pedonale alcune piazze del centro urbano e limitare la circolazione veicolare fino alle ore 6,00 del mattino di domenica 11 agosto e stabilito che la FIERA DEL SOCCORSO è stata rinviata al 18 agosto 2019.