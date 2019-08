A Belsito (Cs) la terza edizione di "Art Hero Photo Contest"

Sono aperte le iscrizioni per la 3^ edizione di ART HERO PHOTO CONTEST, concorso itinerante dedicato a tutti gli appassionati di fotografia e promosso dalla Art Hero Production che ogni anno si svolge in un borgo diverso della Valle del Savuto con l'intento di valorizzarne il territorio. Quest'anno la premiazione si terrà il 22 AGOSTO 2019 alle ore 21:00 a BELSITO (CS) in Piazza Municipio.

In palio il Premio della Giuria di Qualità, composta da professionisti ed esperti del settore, di 100€ e il Premio Social che consiste in un orologio Doodle Watch offerto dalla gioielleria L'Angolo D'Oro di Rogliano.

Il tema del concorso, le cui iscrizioni gratuite sono aperte fino al 14 AGOSTO, è CAOS E ARMONIA: un tema in grado di dare forma a interpretazioni molto libere. Il concorrente può esprimere nella fotografia anche solo uno dei due elementi. Caos può essere un mare in tempesta, la violenza della guerra, la vivacità di una festa, il selvaggio della natura, la confusione di una metropoli. L'armonia si può rintracciare in un giardino fiorito, in un cielo sereno, in una cena tra amici, nella geometria dell'architettura o nell'ordine che regola le stelle e i pianeti. Ma caos e armonia possono essere rappresentati anche attraverso un approccio personale: un sentimento, uno stato d'animo, un momento particolare della propria esistenza, una scelta di vita, un vizio, un'abitudine, un pregio o un difetto.

Il concorso è aperto a qualsiasi fotografo, professionista e non, che abbia compiuto i 14 anni di età.