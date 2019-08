Festival del fumetto e del gioco “Le Strade del Paesaggio”: dal 20 settembre la XIII edizione a Cosenza

Il 20 settembre verrà inaugurata la tredicesima edizione del Festival del Fumetto e del Gioco Le Strade Del Paesaggio, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di genere che ogni anno confluiscono a Cosenza da ogni parte d'Italia per apprezzare importanti anteprime di settore.

Il tradizionale evento dedicato al fumetto e al gioco, che quest'anno si presenta al pubblico con un affiche originale realizzata da Andrea Scoppetta, rievocativa in chiave post moderna dei bronzi di Riace, simbolo della Calabria in tutto il mondo, sarà strutturato in due imponenti sezioni divise tra il suggestivo Chiostro di San Domenico e il Castello Svevo della città bruzia.

Il 20 settembre verranno inaugurate le mostre, le residenze d'artista e si svolgerà la cerimonia del premio Andrea Pazienza. Negli spazi del Bocs Museum, importante luogo dedicato all'arte contemporanea, verranno allestite varie mostre: una personale di Giampiero Casertano, disegnatore che nel corso della sua carriera ha realizzato numerose storie di Dylan Dog; una collettiva di autrici donne, tra cui Grazia La Padula, Margo tram, Barbara Baldi, Simona Binni, Nicoz Balboa e l'artista siriana Diala Brisly, che mette insieme le matite "rosa" più interessanti del panorama contemporaneo, capaci si cogliere l'evoluzione del tratto e del colore e coniugarlo ai grandi temi dell'arte contemporanea, tra di loro. Un'altra mostra sarà dedicata ai supereroi, dalle grandi produzioni Marvel fino a Dc Comics, da Batman a Superman, attraverso le opere di autori quali Goran Parlov, Luca Maresca, Pasquale Qualano e molti altri.

Venerdì 20 settembre, presso il Chiostro di San Domenico, ci sarà anche la possibilità d'incontrare Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, i due autori siciliani specializzati in graphic journalism. Attraverso una collaborazione, nata tra il festival Le Strade del Paesaggio e Feltrinelli Comics verrà presentato in anteprima nazionale il graphic novel ...a casa nostra. Cronaca da Riace.

A concludere la serata di venerdì la quinta edizione del premio Andrea Pazienza, l'appuntamento voluto da Cluster Società Cooperativa e Marina Comandini, diretto da Raffaele De Falco che, ogni anno, grazie ad una prestigiosa giuria di qualità, seleziona importanti riconoscimenti nel campo del fumetto e vedrà la partecipazione di star dell'arte sequenziale che verranno resi noti nelle prossime settimane.

Sul palco del Premio, oltre al conduttore televisivo Vito Foderà ci sarà il regista e musicista Dario Sansone, frontman dei Foja.

Sabato 21 e domenica 22 settembre invece, il Castello Svevo sarà attrezzato per un'immensa aerea dedicata al fumetto e soprattutto al gioco in ogni sua versione, dando risalto al digitale e alle innovazioni tecnologiche.

Una grande area sarà dedicata ai videogames, con oltre 50 postazioni dove sarà possibile cimentarsi con capolavori del videogioco tra cui Fortnite, Overwatch e Apex e diverse Nintendo Switch. Tra le console presenti anche la Play Station 4 e la XBox One, oltre ai tanti computer retro e supporti per la realtà virtuale tra cui l'Oculus Rift S e il Sony VR4.

Il castello ospiterà anche una mostra dedicata ai supereroi che permetterà al pubblico di entrare nel mondo di personaggi come Tony Stark, visitando il suo laboratorio, partecipare al centro di tiro con Winter Soldier, stare seduti sul trono di Black Panther, o visitare la prigione di Harley Queen.

Lo spazio sarà arricchito anche da giochi virtuali e da tantissime attività in programma grazie alla presenza di un gruppo di cosplayer che anima gli eventi nerd e i festival di tutta Italia e aiuterà il pubblico a vivere una vera esperienza immersiva nel mondo degli Avengers.

Molto ricca anche la sezione dedicata ai giochi da tavolo, organizzata insieme all'associazione Master of Comics, con la collaborazione di Giochi Uniti. Nello spazio ludico sarà presente anche la Lega Pokèmon Cosenza con una serie di attività.

Anche per questa XIII edizione il Festival collabora con Epicos per l'organizzazione del Cosplay Contest 2019. Quest'anno la sfida si svolgerà il 22 settembre alle 15:30 presso il Castello Svevo e vedrà la partecipazione di ospiti speciali che si esibiranno e premieranno i vincitori.

Tra gli ospiti anche lo youtuber Richardhtt che incontrerà il pubblico e presenterà il suo nuovo libro edito da Mondadori.

Spazio anche ai kids con numerose attività, tra cui un laboratorio di maschere dedicate a Minecraft. Nel giardino del Castello saranno collocate tantissime postazioni dedicate agli artisti indipendenti, un laboratorio di Action Figures, tornei di larp e Radio festival che trasmetterà in diretta interviste e musica.

A coinvolgere ulteriormente gli spettatori un GDR live ispirato al Commissario Mascherpa, poliziesco a fumetti ambientato in Calabria: il pubblico dovrà risolvere un misterioso delitto avvalendosi delle ultime tecnologie messe a disposizione dalla scientifica della Polizia Di Stato.

Per seguire le evoluzioni del programma e le prossime news:

www.lestradedelpaesaggio.com

www.facebook.com/lestrade.delpaesaggio/

https://www.instagram.com/stradedelpaesaggio/?hl=it

Il Festival Le Strade del Paesaggio, a cura di Cluster Società Cooperativa, è un progetto a valere sul PAC Calabria 2014/2020 (Az.1 tip.B), con il patrocinio del Comune di Cosenza e il sostegno della Camera di Commercio di Cosenza.