"Sull'onda dell'Arte": mostra a Fiumefreddo Bruzio dall'11 al 18 agosto

L' associazione artistico culturale Isabella D'Aragona presenta un importante evento che si svolgerà nel prestigioso Borgo Medievale di Fiumefreddo Bruzio, una mostra d'arte Contemporanea, alla quale parteciperanno nomi illustri non solo calabresi, pittori, scultori e fotografi.

La location è stata scelta con cura per dare prestigio alle eccellenze in campo artistico, ma anche per promuovere il territorio calabrese. L' evento avrà inizio giorno 11 agosto ore 19.00 in cui si presenteranno gli artisti e terminerà giorno 18 agosto.

Con il patrocinio del comune di Fiumefreddo e la collaborazione della Pro Loco l' Associazione Isabella D'aragona vi invita a partecipare numerosi per una settimana all' insegna della cultura e dell' arte.