L'1 agosto appuntamento con "Il Mare ad Altomonte"

Il primo giorno di agosto coincide con l'inaugurazione della mostra "Il Mare ad Altomonte". È proprio questo il titolo del secondo evento del cartellone della trentaduesima edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte che per il 2019, che ha come tema "Generazione culturale" e l'omaggio allo scrittore Andrea Camilleri.

Dopo il grande successo del debutto con la Fini Dance New York, che ha portato sul palco del Teatro Costantino Belluscio danzatori da mezzo mondo e valorizzato le scuole del territorio, si va avanti con un altro grande e ambizioso progetto del Festival "Il Mare ad Altomonte".

Giovedì 1 agosto, dalle ore 21 nel centro storico, non solo verrà inaugurata la mostra ma si terrà la prima di tre performance a cura di Continuity Fluid Performers. Le altre due andranno in scena mercoledì 21 e venerdì 30 agosto. Di queste performance si avranno informazioni solo poco prima dell'evento per permettere allo spettatore di goderle al meglio attraverso un percorso sensoriale che lo emozionerà.

"Il Mare ad Altomonte" non è una semplice mostra espositiva, ma una manifestazione-evento che comprende molti aspetti dell'Arte Visiva: fotografia, pittura, disegno-pittorico, musica, coreografie, body-painting e altro uniti dal comune denominatore che è il mare. Una mostra che andrà avanti sino al 30 settembre. Il mare da sempre considerato generatore di vita, oggi è vittima degli abusi da parte dell'Uomo; l'evento ha lo scopo di porre l'accento sulle mille sfaccettature che influenzano il mare e i suoi abitanti: l'antropizzazione, il problema delle plastiche, le bellezze dei fondali marini e dei suoi abitanti. Il mare rappresentato sarà quello di casa nostra, il Mediterraneo: un mare ricco di bellezza e biodiversità che lo rendono unico nel panorama mondiale.

Un evento che coinvolgerà e valorizzerà il centro storico, lanciando importanti messaggi sul valore dell'ambiente e della sostenibilità, tematiche fondamentali per costruire generazioni culturali che possano migliorare il mondo in cui viviamo, per riaffermare gli obiettivi del festival come ribadito dal Sindaco Gianpietro Coppola e dal direttore artistico Antonio Blandi.

Il prossimo appuntamento del Festival Euromediterraneo di Altomonte 2019 sarà il concerto di Arisa. Domenica 4 agosto, al Teatro Costantino Belluscio, la vincitrice di Sanremo si esibirà in una tappa del tour "Una nuova Rosalba in città", nome del suo ultimo album.