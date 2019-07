Al via “Calopezzati Preziosa”, programma di eventi fra tradizione e innovazione

Porta il nome di "Calopezzati Preziosa" il cartellone di eventi ideati e organizzati, per la stagione estiva 2019, dall'Amministrazione comunale del caratteristico centro situato nella provincia cosentina. Un programma reso possibile solo grazie all'impegno e alla lungimiranza del Sindaco, Franco Cesare Mangone,e di tutta l'Amministrazione Comunale nell'aver puntato alla valorizzazione del "Borgo di Calopezzati" e per aver trovato le risorse finanziarie necessarie a promuovere un programma estivo d'intrattenimento per i turisti e per i residenti nonché di richiamoper l'intero territorio.

Un programma di eventi non fini a sé stessi, bensì veri e propri interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria, grazie alla proficua partnership realizzata dal Comune di Calopezzati con Regione Calabria e Unione Europea.

Il progetto intende rafforzare il legame tra identità dei territori, cultura e turismo sostenibile. La realizzazione di eventi legati alle tradizioni e alla storia locale realizzati in luoghi suggestivi permette di promuovere un'immagine diversa, non solo di Calopezzati ma dell'intera Calabria. Referenti dell'iniziativasono, per il Comune di Calopezzati, il Sindaco Franco Cesare Mangone, il Vice Sindaco Pasquale Pedace ed il Consigliere Teresa Anastasio, nonché la dott.ssa Tina Guglielmello (progettista) e il dott. Giuseppe F. Zangaro (responsabile marketing e direzione artistica).

"Calopezzati Preziosa" si configura come un viaggio emozionale per residenti e turisti alla scoperta (o ri-scoperta) di alcuni tra i principali beni culturali e artistici locali –il Convento dei Riformati, il Centro Storico con la Chiesa Matrice e la Chiesa dell'Addolorata, il Castello Giannone, il Borgo Marinaro – la cui importanza e bellezza merita di essere divulgata e apprezzata.

Tale iniziativa a metà tra tradizione e innovazione, rivolta anche e soprattutto alle nuove generazioni, è il frutto di"buona politica", competenzee professionalità della progettista, dott.ssa Tina Guglielmello, nota e stimata esperta del settore, che ha saputo ben interpretare l'indirizzo politico del Sindaco e della Giunta considerando come elemento strategico di valorizzazione i simboli culturali di Calopezzati.Un prezioso contributo al buon esito del progetto è stato offerto, per ciò che afferisce il marketing e la comunicazione, dalla "conSensopublishing" – nella persona del dott. Giuseppe F. Zangaro, valido professionista nonché direttore artistico del progetto "Calopezzati Preziosa" – azienda leader del settore che collabora con l'Università della Calabria e con la University of Rhode Island (USA) nel campo dell'editoria accademica per la promozione dei Beni Culturali e delle attività di Terza Missione.

"Calopezzati Preziosa" è un progetto inclusivo che si avvale della collaborazione di associazioni, imprese turistico-ricettive, artigiani e attività produttive locali, soprattutto nel settore della ricettività ed enogastronomia. L'iniziativa, che punta a consolidare il legame tra storia e territorio attraverso la valorizzazione di riti, costumi, religiosità, folklore, riveste un ruolo importante anche dal punto di vista della sperimentazione di linguaggi artistici, della tutela del patrimonio immateriale e demo-etto-antropologico, dell'attrattività dei beni culturali e dei luoghi in termini turistici. "Calopezzati Preziosa" è, inoltre, un modo per accrescere la consapevolezza della popolazione residente sulle risorse culturali e ambientali presenti nel territorio comunale, ovvero ciò che rappresenta i cosiddetti "beni comuni".

5 gli appuntamenti di "Calopezzati Preziosa" che arricchiscono ulteriormente il ricco cartellone dell'Estate Calopezzatese: s'inizia il 9 agosto con "Per i vicoli di notte... Gira, canta, zumpa e balla", si prosegue il 13 agosto con la "Festa degli Ospiti" e la nota artista Manuela Villa in concerto, 14 agosto con la "Serata Letteraria" e musica dal vivo, il 16 agosto con "Di Cielo e di Mare: la Festa dell'Assunzione" con Antonio Provenza in concerto, e infine il 22 agosto con un convegno sul tema "Il Borgo di Calopezzati, il Castello, il Convento, le Chiese". Eventi pensati e realizzati tenendo presenti tutte le peculiarità del territorio comunale, dal centro storico al mare, e per soddisfare al meglio le esigenze di quanti intendono trascorrere un periodo di vacanze all'insegna del divertimento e della cultura percorrendo le strade, la storia, l'arte e la memoria di Calopezzati.