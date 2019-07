Estate in moda: il 9 agosto si celebrano i 20 anni a Corigliano-Rossano

La notte più glamour di tutto lo Jonio cosentino sta per ritornare con un unico, grande, irripetibile e imperdibile appuntamento. "Estate in moda" compie venti anni nell'edizione 2019 che si terrà venerdì 9 agosto a Torre Sant'Angelo, a partire dalle ore 21 su viale Jonio. Proprio nel luogo dove tutto è iniziato. Dove l'intuizione del direttore artistico della kermesse Fabio Zumpano è passata da essere un sogno una realtà. Venti anni intensi dove la moda è diventata un fulcro dell'estate rossanese, oggi Corigliano-Rossano. Il tema dell'edizione 2019 sarà la celebrazione stessa di un percorso a cui Zumpano ha dedicato anima e corpo per trasformare l'evento in quello che tutti oggi noi conosciamo. A presentare la serata sarà la conduttrice radiofonica di Rlb Francesca Ramunno insieme a Francesco Capodacqua con le coreografie di Giuseppe Ferraro e Lucia Amodio. A impreziosire la serata, la voce di Angela Ruscio.

Al fianco di "Estate in moda" ci sono il Comune di Corigliano-Rossano e, proprio per celebrare i venti anni, le amministrazioni di Crosia e Cariati che nel corso del tempo hanno ospitato la kermesse. Insieme a loro la Federazione Moda Italia, Confcommercio Cosenza, l'azienda di trasporto Simet, l'azienda Amarelli, le cantine iGreco, Rlb e il sito d'informazione quicoriglianorossano.it.

Nel corso della serata sfileranno le collezioni 2020 di negozi di moda del territorio con un ospite d'eccezione ad impreziosire la serata in arrivo direttamente dalle passerelle milanesi.