Ecco la 32esima edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte

La "Generazione culturale" che caratterizza la trentaduesima edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte parte con la Fini Dance New York, la compagnia di danza di Antonio Fini, calabrese di nascita, con radici nella Grande Mela e famosa in tutto il mondo.

Il primo appuntamento del Festival voluto dal Comune di Altomonte e da Officine delle Idee rispecchia, da subito, i valori che hanno voluto trasmettere il sindaco Gianpietro Coppola e il direttore artistico Antonio Blandi: la conoscenza che viaggia grazie a tutti i linguaggi dell'arte e che raggiunge tutta la popolazione. Un contesto dove si inserisce l'omaggio al Maestro Andrea Camilleri ritenuto fra i massimi esponenti artistici capaci di unire il pubblico più diverso grazie alla sua opera e al trasferimento della conoscenza.

Si inizia, dunque, domenica 28 luglio alle ore 21 con ingresso gratuito al Teatro "Costantino Belluscio", con la serata organizzata dalla compagnia di Antonio Fini, noto al grande pubblico per essere giudice speciale per "Ballando con le stelle", con la partecipazione di altri grandi compagnie internazionali. Saliranno sul palco la Peridance Dance company di New York con ben 12 danzatori provenienti da tutto il mondo; i primi ballerini del Balletto nazionale del Kosovo, la compagnia Fini Dance New York; la Perla Dance company di Fano e compagnie e scuole locali come la Studio Danza di Concetta Barillaro di Cosenza; Olimpia di Alessandra Blaconà di Crotone; Teatro della Ginestra - Adac di Antonella Ciappetta da Cosenza così come Nausicaa Dance e la scuola di Brunilda Lato da Altomonte e, dal Tirreno cosentino, la Dance movement. In più saliranno sul palco i finalisti di "Ballando con le stelle" Giorgia Pia Gatto e Lorenzo Capecci. A presentare la serata la direttrice creativa della Fini Dance Tabata Caldironi.

Prossimi appuntamenti del Festival Euromediterraneo di Altomonte saranno giovedì 1 agosto con l'inaugurazione della mostra "Il Mare ad Altomonte", a cui seguirà una prima performance, e il concerto di Arisa di domenica 4 agosto con una tappa del tour "Una nuova Rosalba in città".