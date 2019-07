Verso l'Agosto Mormannese 2019

Rossana Casale, Alessio Chiodini, Enrico Ruggeri, Sud Sound System, Manuela Villa, Biagio Izzo sono solo alcuni dei nomi che si alterneranno nella città del faro votivo in un grande cartellone di musica, spettacolo, teatro che è una vera e propria strategia di marketing turistico per trasformare Mormanno nella capitale estiva del divertimento e dei grandi eventi, puntando su nomi di richiamo nazionale inseriti in un ampio calendario di spettacoli, concerti, appuntamenti teatrali, senza dimenticare l'intrattenimento per bambini, le feste di piazza e l'aggregazione per i giovani.

Il programma dell'Agosto Mormannese 2019 sarà raccontato ed approfondito nel corso di una conferenza stampamartedì 30 luglio alle ore 17.00 presso la Sala consiliare del Comune di Mormanno.

All'incontro con i giornalisti e le televisioni parteciperanno il sindaco, Giuseppe Regina, e il consigliere comunale delegato allo spettacolo e turismo, Flavio De Barti, ed il presidente del Parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra.