L’Accademia New Style di Cosenza si prepara ad un nuovo anno accademico

Una storia di amore per la Calabria e di passione per la Moda e il Design: questi sono gli ingredienti che hanno portato l'Accademia New Style ad essere una vera e propria istituzione in tutto il sud Italia. La consapevolezza è sempre una: non si nasce grandi, ma lo si diventa quando, anno dopo anno, si accettano le sfide e le opportunità. Solo chi ha una storia può offrire delle forti radici fatte di esperienza, di errori che si potranno evitare perché si camminerà sempre sulle spalle di giganti. E l'Accademia è per chi vuole apprendere dai migliori, da chi non millanta sogni, ma offre ali collaudate per il volo.

L'Accademia New Style propone corsi riconosciuti nel settore Moda – Stilista di moda, confezionista, modellista e nell'ambito del Design – Interior Design e Graphic Design. Seguire dei corsi riconosciuti alla New Style è valso ai nostri diplomati la possibilità di entrare con competenza nel mondo del lavoro. Ed è così, infatti, che l'80% dei nostri ex allievi oggi affronta con successo le sfide del mondo del lavoro.

Innumerevoli i riconoscimenti ricevuti ma, ancor di più, gli attestati di stima giunti dalle passerelle più importanti senza tralasciare il supporto degli addetti ai lavori: l'Accademia New Style è ormai un punto di riferimento importante, preso in considerazione per molteplici iniziative poiché sinonimo di serietà e di ottima formazione.

Un'Accademia che non si limita a guardarsi allo specchio, che non si interessa ai fronzoli, ma che cerca l'essenza delle opportunità, sapendole valutare, per proporre solo il meglio ai suoi allievi.

"Cerchi un ambiente dinamico e stimolante in cui mettere a frutto il tuo talento? Vuoi davvero prepararti ad affrontare la vita lavorativa attraverso un percorso di formazione nel campo della Moda e del Design? Oggi hai la possibilità di scegliere chi ha fatto la storia arrivando a calcare anche le passerelle della Pechino Fashion Week.

Per il tuo futuro scegli il tuo talento: per diventare, per Essere. Accademia New Style".