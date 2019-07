A Domanico (Cs) il festival "Rigenerazioni"

Un festival delle Arti e dello sviluppo sostenibile a Domanico cs Borgo Storico organizzato ideato e progettato dall'associazione di promozione sociale -Cascina Way-patrocinato dal Comune di Domanico,finanziato dalla Regione Calabria settore Turismo e cultura .Direzione artistica Nuccia Pugliese ,Organizzazione Valentina De Rose

Il Festival affronta il tema della rigenerazione trasformandolo da enigma a sfida evolutiva, culturale produttiva e turistica. La sintesi – di pensiero e di progetto – che il Festival offre, rappresenta quindi una piattaforma ri-generativa che raccoglie le sfide e le proposte del territorio. Memoria e intuizioni innovative che fanno nascere nuovi progetti, si ripropongono, tramite il Festival , come catalizzatori di creatività sul territorio, coinvolgendo famiglie, giovani,bambini e artisti all'insegna del bene comune . Il Borgo nell'arte dunque , alla scoperta dei processi creativi degli artisti • Il Borgo per Viaggiare nello spazio e nel tempo • Il Borgo come incontro con l'altro • Il Borgo come desiderio • Il Borgo come necessità • Il Borgo come scoperta • Il Borgo come scelta: abitare e vivere una nuova identità e una dimensione di futuro ,le arti delle nuove generazioni per un immaginario "resiliente", la creatività come leva di coesione sociale, di generazione e rigenerazione di relazioni di comunità .

Un evento di arti Urbane e contemporane nel Borgo storico di Domanico, cinque giorni di sperimentazioni , workshop , video,fotografia,istallazioni sit-specific,concerti, performance, disegno , seminari,storytelling poetici ,streetfood .Il fascino di una festa tra euforia e nostalgia ,tra melodie intime e ritmi travolgenti.. Dalla terra di nessuno arriva la musica di tutti, soffia come un vento di giovinezza,di ricordi di danza come una frenesia di conciliazione. Una grande festa, sui temi della creatività, della partecipazione dell'innovazione sociale, della cultura, dell'arte delle tradizioni popolari .

La conferenza stampa di apertura del Festival si terrà domenica 21 luglio presso Palazzo Stancati Domanico sede dell'amministrazione Comunale alle ore 11 saranno presenti :Il sindaco di Domanico Gianfranco Segreti Bruno,la consigliera Marina Muto,il consigliere Andrea Fiorino,l'onorevole Orlandino Greco,INVITATI dottssa Franesca Gatto Direttore generale del dipartimento turismo e spettacolo Regione Calabria , Maria Francesca Corigliano assessore Cultura Regione Calabria , il direttore artistico del festival Nuccia Pugliese, Valentina De Rose organizzazione festival