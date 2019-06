Cosenza, il 18 giugno Michele Pingitore alla Libreria Ubik

Un neonato appena nato abbandonato dalla propria madre. Il film Yellow Submarine. L'affondamento del HMS Spartan nella baia di Anzio. La morte di Jimi Hendrix. Le fortezze volanti o B17 sulla valle del Savuto per bombardare Cosenza. La ricostruzione della nave pirata Golden Hind di Francis Drake. La guerra di Abissinia e i mitici fucili Carcano mod. 91. L'armistizio e la risalita degli americani dalla Sicilia. La morte di Pasolini. Il rapimento di Aldo Moro. Cosa hanno in comune tutti questi eventi? Niente, forse, oppure tutto. In realtà sono i tasselli fondamentali della vita caleidoscopica e avventurosa di Thomas il protagonista de L'altra nazione di Michele Pingitore.

Michele Pingitore è nato in Inghilterra, nel North Devon, il 1966. Vive in Calabria. Padre di Alice e Samuele. Si è laureato in Lettere moderne con indirizzo artistico presso l'Università di Arcavacata, in Storia e Critica del film. Ha pubblicato nel 1992 il libro di poesie I segni del nostro tempo per Fasano Editore, Cosenza. Ha collaborato e collabora su numerose testate giornalistiche locali e nazionali, quotidiani e periodici. Prima di scrivere questo romanzo si è occupato di cinema, arte, mostre, teatro e musica. L'altra nazione è il suo primo romanzo e fa parte di una quadrilogia in parte già completata.

Michele Pingitore sarà a Cosenza martedì 18 giugno alle 18.30 alla Libreria Ubik in via XXIV Maggio 48/P.