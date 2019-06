Pino Imperatore alla Ubik di Cosenza con "Con tanto affetto ti ammazzerò"

Il grande giallo torna a Cosenza con Pino Imperatore e il suo "Con tanto affetto ti ammazzerò" (DeA Planeta). Il secondo romanzo della serie della formidabile e divertente squadra investigativa composta dal commissario Improta, l'ispettore Scapece e la famiglia Vitiello, sarà presentato sabato 8 giugno alle ore 18,00 alla libreria Ubik d Cosenza (via XXIV maggio 49) , dialogherà con l'autore la giornalista Cristina Marra.

Dopo il successo di "Aglio, olio e assassino", stavolta la squadra indaga sul mistero che avvolge la scomparsa della ricca e generosa baronessa Elena De Flavis nel giorno del suo novantesimo compleanno. Pino Imperatore , vincitore di prestigiosi premi per la scrittura comica e autore di opere teatrali, racconti e saggi e romanzi best seller, nel giallo "Con tanto affetto ti ammazzerò" condurrà il lettore "in una vicenda emblematica di ciò che può diventare la vita: una delizia, se trascorsa con chi amiamo e facendo del bene al prossimo, o un inferno se ci lasciamo avvelenare dal denaro e dall'egoismo".