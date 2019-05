Lettura e legalità protagoniste a Saracena con Ornella Della Libera

Esperta in pedofilia, bullismo, cyberbullismo, violenza sulle donne e disagio familiare Ornella Della Libera è una di quelle personalità che non lasciano indifferenti. Divisa tra due passioni: il servizio per lo Stato come ispettore superiore della Polizia di Stato di Napoli e la scrittura che la vede iniziare come autrice di testi per bambini per un caso tanto fortuito quanto, effettivamente, fortunato. In una notte di agosto, ad Ischia, mentre guardava il cielo stellato, la sua mente partorì il testo di una canzone messa in musica, poi, da Edoardo Bennato. Uno sposalizio felice di accordi e parole perché quella canzone, "Lo Stelliere", nel 2002, vinse la 45° edizione dello Zecchino d'Oro.

Ornella della Libera sarà la protagonista dell'incontro "Leggere in tutta legalità" organizzato il 31 maggio alle ore 9.00 presso l'Auditorium Orti Mastromarchi a Saracena dall'Amministrazione comunale in collaborazione con la libreria La Freccia Azzurra di Castrovillari. All'incontro parteciperanno oltre all'autrice il Sindaco, Renzo Russo, e l'assessore alle politiche per la crescita culturale del Comune di Saracena, Rosanna Propato che porteranno i saluti istituzionali e il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Morano - Saracena, Elena Pappalardo, la psicologa Maria Teresa Alfano. L'appuntamento - coordinato da Alessandra Stabile della Libreria "La Freccia Azzurra" - verterà sui libri "Tredici casi per un'agente speciale. Una poliziotta tra bambini e ragazzi" (Premio Elsa Morante Giovani) "I nuovi casi dell'Agente speciale Blondie", Florian del cassonetto. Storia di un piccolo rom".

L'incontro con i libri e l'autrice Ornella Della Libera coinvolge i ragazzi dell'Istituto comprensivo e, considerata l'importanza e l'attualità delle tematiche è aperto anche ai genitori.