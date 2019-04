Disturbi alimentari, alla Casa della Musica di Cosenza l’incontro dal titolo “Cibo&Emozioni”

Un groviglio di emozioni che a volte arriva a governare fino a distorcere il rapporto con il cibo: un disagio che parte dall'anima, riverbera nella mente e incide sul corpo.

Di prevenzione nei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) si discuterà il prossimo lunedì 6 Maggio, a partire dalle 9:30, presso la Casa della Musica di Cosenza, in un incontro dal titolo "Cibo&Emozioni" che, tra gli altri, sarà arricchito dalla presenza di Laura Dalla Ragione, medico psichiatra nonchè direttore della rete DCA USL 1 dell'Umbria, e di Maria Grazia Giannini, presidente dell'Associazione Nazionale Consult@noi - Disturbi del Comportamento Alimentare.

Con il termine DCA – si legge in un comunicato stampa del Lions Club Cosenza Host - si indicano una serie di patologie quali anoressia e bulimia nervosa, disturbi da alimentazione incontrollata e obesità. Sono malattie complesse e insidiose, con componenti psicologiche, fisiologiche, neurobiologiche e sociologiche; sono molto frequenti nelle adolescenti o giovani donne ma possono manifestarsi anche negli uomini e nei ragazzi, nelle donne di tutte le età e perfino nei bambini. I dati aggiornati mostrano che l'età di insorgenza tende ad abbassarsi e che il tasso di incidenza è in continuo aumento. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità il fenomeno ha avuto negli ultimi anni un'evoluzione epidemica raggiungendo dimensioni tali da rappresentare un forte allarme in termini di interventi di tutela per la salute pubblica: in Italia sono circa tre milioni le persone che soffrono di DCA.

L'urgenza e la necessità di affrontare in modo consapevole e opportuno tale problematica è stata colta appieno dall'associazione di servizio Lions Club International che, per l'anno sociale in corso (2018/2019) ha indentificato come tema di studio nazionale i "Disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia...), ulteriore difficoltà dell'essere genitori oggi". La tematica è stata inoltre fortemente sostenuta dalle New Voices del Distretto Lions 108Ya – coordinatrice ing. Mariantonia Bencardino - nell'ambito dell'omonima iniziativa del Lions Club International che per l'anno sociale in corso, nel dare il benvenuto alla prima presidente internazionale donna, ha voluto porre l'accento su specifiche problematiche a target femminile e familiare.

In tale contesto, i Lions Club della città di Cosenza (Cosenza Host/Cosenza Rovito Sila Grande/Cosenza Castello Svevo) unitamente al Lions Club di Acri e al Leo Club Cosenza "Marlena Parisi", tutti afferenti alla Zona 20 - presidente Cosmo Maria Gagliardi - del Distretto Lions 108Ya, hanno promosso una serie di attività in un'ottica di informazione e prevenzione riguardo al problema DCA.

Il convegno del prossimo 6 Maggio si inserisce infatti all'interno del progetto nutriAMOci – insieme per una maggiore consapevolezza del cibo come nutrimento di anima e corpo – che è nato appunto dall'impegno dei Lions e Leo Club della Zona 20 unitamente al contributo dell'Associazione Disturbi Alimentari Cosenza (ADAC) e dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Dipignano, nella persona di Emilia Pietramala, e che ha già visto lo svolgimento di eventi di sensibilizzazione sui DCA in occasione della prima giornata nazionale del fiocchetto lilla.

Il convegno previsto per il prossimo 6 Maggio è stato organizzato con il supporto e il contributo di diverse professionalità interdisciplinari sull'argomento, sia di riferimento nazionale che locale, in modo tale da veicolare un'informazione corretta che tenga in conto gli aspetti complessi di tali disturbi ma che allo stesso tempo risulti chiara e diretta ai "non addetti ai lavori". L'incontro vedrà il coinvolgimento degli allievi dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Lucrezia Della Valle" con la partecipazione della Dirigente Scolastica, Loredana Giannicola. Interverranno anche Saverio Cambareri, medico nutrizionista, e Caterina De Stefano, Specialist Distrettuale sui DCA. Le conclusioni saranno affidate al I Vice Governatore Distretto 108Ya, Nicola Clausi.

L'auspicio è che attraverso tale incontro ci sia modo di rivolgersi, in modo diretto e indiretto, ad un ampio pubblico che coinvolga non solo i giovani, le famiglie e gli educatori ma anche gli operatori del settore e le istituzioni nel tentativo di richiamare maggiore attenzione e sortire future azioni di supporto, mirate e fattive, a tali problematiche.