"100 Opere e una Grande Amicizia" a Rende

CASTELLO –RENDE BORGO ANTICO

4 maggio 2019 ore 17.30

100 Opere e una Grande Amicizia

a cura di Giulia Mafai, Francesca Romana de'Angelis, Roberto Bilotti e Roberto Sottile

In nome di una "grande amicizia" che ha legato per decenni Nicola Maria de'Angelis e Mario Mafai, il Collezionista e l'Artista, le figlie Francesca Romana con Nicoletta de' Angelis e Giulia Mafai hanno compiuto una generosa iniziativa, donando 100 opere dei grandi Maestri del Novecento. Un inno all'amicizia, un dono che incrementerà il patrimonio pubblico rendese in nome del bene comune.

L'inaugurazione delle collezioni nuove avrà luogo sabato 4 maggio 2019, alle ore 17:30 al Museo di Arte Contemporanea "Roberto Bilotti" al Castello di Rende, con la partecipazione delle donatrici e dei rappresentanti del mondo del collezionismo.