Svolto a San Marco Argentano l'incontro "Più donne più democrazia"

Più donne più democrazia. Questo il titolo dell'incontro svolto a San Marco Argentano e il nome che si è stabilito di dare al comitato di donne Calabresi presenti all'incotro fatto di Sindache, Amministratrici, Istituzioni, Associazioni, Sindacaliste, Docenti, Imprenditrici, Operatrici Sociali, che hanno ribadita la volontà di continua l'azione delle donne Calabresi per l'approvazione della legge sulla rappresentanza di genere nel sistema elettorale regionale. Le donne calabresi chiedono a gran voce una presenza femminile nelle istituzioni e nel mondo del lavoro, qui in Calabria. Per cambiare passo bisogna investire sulle donne, aprendo un varco verso le posizioni strategiche per rappresentare le istanze delle donne stesse. Le donne calabresi sono pronte a rivendicare i propri diritti, continuando nel solco di una strada fatta di impegno politico, associativo, istituzionale, imprenditoriale, sindacale, sociale diretto a costruire insieme una nuova Calabria.

Dettagli Creato Domenica, 07 Aprile 2019 09:41