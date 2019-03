A Laino Borgo "Festa degli alberi" ricordando il maestro Guido Sirufo

Il comune di Laino Borgo saluta l'inzio della primavera con una cerimonia in programma il 22 marzo alle ore 11.00 presso la Casa comunale. Una giornata dedicata ai ragazzi della scuola primaria e secondaria per richiamare il valore educativo che l'ambiente può dare alle nuove generazioni in un periodo in cui è molto alta l'attenzione sulle questioni che riguardano il clima e la salvaguardia della biodiversità. Assume così un valore educativo la festa degli alberi che l'Amministrazione comunale di Laino Borgo, guidata dal vicesindaco reggente Mariangelina Russo, ha messo in programma per venerdì 22 marzo alle ore 11.00 presso la casa comunale, legando l'evento anche al ricordo del mastro Guido Sirufo, scomparso tragicamente. Un albero di olivo, simbolo di pace, di vita e di futuro, sarà messo a dimora alla presenza di sua eccellenza il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, «sempre attenta ai bisogni del territorio - ha commentato il vicesindaco Russo - e alle esigenze dei piccoli comuni», e del presidente del Parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra.

«Alla figura di Sirufo si volge il nostro ricordo e ringraziamento ufficiale per aver educato per circa quarant'anni varie generazioni di ragazzi».