Il 3 febbraio a Cosenza il libro di Giuseppe Caterini “La fonte dell’orso. Silloge di poesie e racconti”

Verrà presentato domenica 3 febbraio a Cosenza il libro di Giuseppe Caterini "La fonte dell'orso. Silloge di poesie e racconti", edito da Iride-Rubbettino, curato dal professor Mario Caterini, docente di diritto penale all'Università della Calabria. La presentazione si terrà alle 10:30, alla libreria Mondadori di piazza 11 Settembre e oltre al professor Mario Caterini, vedrà la presenza di Monica Lanzillotta, Maurizio Carnevali, Antonio D'Elia, Marco Rubbettino. Sono previste alcune letture, estratte dall'opera, da parte di Orazio Garofalo e Vincenzo Cannazzaro. Sarà un'occasione utile per parlare di ideali, aspirazioni e utopie di Giuseppe Caterini, giornalista, cultore di storia, tradizione locali poesia e letteratura. Sindaco attento, per più mandati, che ha lasciato un'impronta luminosa e concreta nella "sua" Laino Borgo, la piccola ma suggestiva cittadina dell'alto Casentino che custodisce uno dei segni più evidenti del fenomeno sviluppatosi tra il Quattrocento e il Cinquecento che portò alla costruzione, in alcune località italiane, dei cosiddetti "Sacri Monti", vale a dire la riproposizione dei luoghi della passione e della morte di Cristo.

Dettagli Creato Sabato, 02 Febbraio 2019 10:59