Bilancio positivo per "Magie del Natale" a Crosia

Magie del Natale, si è chiusa una quarta edizione che ha soddisfatto tutti: amministratori, organizzatori e cittadini, sempre più soddisfatti della programmazione artistica e culturale che il Comune di Crosia riesce a proporre. Anche d'inverno. Dalle spettacolari luminarie di Piazza Dante per finire al presepe d'autore, passando per i Mercatini di Natale, la speciale Notte di Capodanno ed il format Musicando nel Borgo, interamente dedicato al centro storico: sono questi gli appuntamenti chiave che hanno caratterizzato e reso speciale il particolare periodo dicembrino.

Ad esprimere compiacimento per l'esito e la riuscita della quarta edizione di Magie del Natale è il sindaco Antonio Russo che elogia lo spirito di squadra e la capacità di programmazione del Governo civico.

Senza dubbio – dice il Primo cittadino – il cartellone invernale degli eventi 2018-2019 si chiude con un indiscusso successo che ha visto Mirto, ancora una volta negli ultimi quattro anni, fulcro delle manifestazioni e centro di interesse per i cittadini del comprensorio e anche del resto del territorio provinciale. Un ottimo risultato che condividiamo con quanti, in questo lungo, entusiasmante ed affascinante mese hanno coadiuvato l'Amministrazione comunale affinché si potesse allestire un programma di valore e ricco di contenuti. A partire dal gruppo GG Eventi e dal direttore Giuseppe Greco che hanno allestito una decima edizione dei Mercatini di Natale arricchita quest'anno di tante novità e attrazioni che hanno reso ancora più magica l'atmosfera della manifestazione. E poi un sentito ringraziamento alle associazioni l'Isola che non c'era, 'A Garrubba e Premio Kreusa che attraverso il loro infaticabile sostegno hanno permesso la buona riuscita di due eventi chiave del cartellone: la Notte di Capodanno e Musicando nel Borgo. Un riconoscimento particolare, poi – precisa il Sindaco – ai tanti partner e sponsor che hanno sostenuto l'organizzazione degli eventi che ancora una volta sono stati organizzati e promossi senza gravare più di tanto sull'economia dell'Ente. Un ringraziamento particolare, però, lo rivolgo ai cittadini di Crosia, alle famiglie e alle attività commerciali, che hanno saputo apprezzare i tanti bei momenti vissuti insieme e hanno capitalizzato il valore dell'ospitalità contribuendo a rendere accogliente e ancora più affascinante la nostra Città. Tutto questo – conclude il sindaco Russo è stato frutto di un grande lavoro di squadra che, ne siamo certi, la popolazione di Mirto Crosia apprezzerà contribuendo a rendere più forte il progetto politico e amministrativo che sta finalmente governando questa comunità.