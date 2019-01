Montalto Uffugo: oggi la presentazione del libro di Franco Saullo

L'Universitas Vivariensis inizia il nuovo anno con la presentazione del volume autobiografico dell'ex sindaco di Montalto Uffugo, Franco Saullo, "Appunti di un viaggio politico tra Montalto Uffugo e Cosenza" (1964-2014): l'incontro si terrà oggi giovedi 3 gennaio 2019 alle ore 18, nella Casa delle culture nel centro storico di Montalto.

Dopo i saluti del sindaco di Montalto Uffugo Pietro Caracciolo, del consigliere regionale Mauro D'Acri, del presidente dell'Accademia Montaltina degli Inculti Luciano Romeo e del missionario ardorino padre Antonio De Rose, sono stati chiamati a relazionare sul libro tre esponenti della politica cosentina, Ernesto Funaro, Salvatore Magarò e Rosalbino Turco, che negli anni passati hanno ricoperto ruoli importanti negli enti locali e nei partiti di appartenenza (Dc, Ppi; Psi; Pci, Pds). I lavori saranno coordinati dall'editore cosentino Demetrio Guzzardi.

Per espressa volontà dell'autore, il prof. Franco Saullo (già sindaco di Montalto Uffugo, già vice presidente dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, ed altri ruoli istituzionali e politici), al termine dell'incontro «tutti i presenti riceveranno in omaggio una copia del volume; perché – ha dichiarato Saullo – è come un voler restituire ai miei concittadini un pezzo di storia che abbiamo scritto insieme».

Il libro di Saullo, secondo l'editore Guzzardi «contiene tre registri narrativi, quello personale, quello politico amministrativo e quello per immagini; Saullo si racconta, si descrive, si mostra in tutta la sua umanità e nelle vesti di studente fuori sede, docente, uomo politico, marito, padre e nonno... non mancano gli episodi curiosi e traspira da ogni pagina il suo amore per Cosenza e la sua Montalto».