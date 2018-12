Corigliano-Rossano (Cs), "#NataleInsieme": weekend ricco di appuntamenti

Animazione, spettacolo e MERCATI su VIALE MICHELANGELO a ROSSANO; concerto di pianoforte ed orchestra al Castello Ducale di CORIGLIANO e PRESEPE VIVENTE nella CATTEDRALE della SS.ACHIROPITA, nel centro storico della Città del Codex. – WEEK END ricco di appuntamenti per #NATALEINSIEME, la programmazione socio-culturale promossa dall'Amministrazione Comunale con le PROLOCO ROSSANO LA BIZANTINA e CORIGLIANO CALABRO. – LUNEDÌ 31 DICEMBRE gli uffici comunali rimarranno aperti fino alle ORE 12.

Dalle ORE 9 alle ORE 21 di SABATO 29 e DOMENICA 30 DICEMBRE sarà possibile visitare i MERCATINI di NATALE allestiti in VIALE MICHELANGELO, allo scalo di ROSSANO. L'iniziativa è promossa in partnership con il Comitato VIALE MICHELANGELO guidato da Andrea CAMPANA.

Per il LAST CHRISTMAS SHOW di domani, SABATO 29, si esibiranno i cantanti Eugenio BISOGNI e Liliana PALMIERI, le scuole di ballo EUROLIRA di Francesco CONVERSO e L'ECOLE DES ART di Emanuela GRILLO. – DOMENICA 30, invece, il CENTRO EQUESTRE IPPOCAMPO di CORIGLIANO, con i suoi cavalli e pony addestrati consentirà di partecipare allo spettacolo CAVALCANDO CON LE RENNE DI BABBO NATALE. Di luci e fuochi pirotecnici si compongono le performance proposte per il pomeriggio dall'agenzia di spettacolo MAROS. Si esibiranno, inoltre, gli allievi della scuola di musica MUSICARTE di Pierpaolo MINGRONE ed il gruppo folk LE PACCHIANE. Anche per l'ultima tappa dei MERCATINI DI NATALE a ROSSANO ci sarà il TRENINO DI BABBO NATALE.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI. SABATO 29 sarà presentato il romanzo GUIDATI DA UNA STELLA di Fabio MANDATO nel Museo Diocesano e del Codex. Alle ORE 19, nel Castello Ducale, sarà possibile assistere al CONCERTO DI PIANOFORTE ed ORCHESTRA con Teresa CAMPANA e l'orchestra O.STILLO di CROTONE diretta da Fernando ROMANO, in occasione di LA CITTÀ DELLA MUSICA, promosso dal Centro Studi Musicali G.VERDI, la Pro Loco Rossano La Bizantina e l'associazione WHITE CASTLE.

Sia SABATO 29 che DOMENICA 30, dalle ORE 19 alle ORE 23, nella Cattedrale della SS. Achiropita si terrà la II edizione del Presepe vivente LA PICCOLA BETLEMME, organizzata dai membri delle parrocchie del centro storico.

VENERDÌ 4 GENNAIO 2019 alle ORE 17.30 nel Salone del Circolo Culturale G.CONVERSO, in piazza STERI, sarà possibile ammirare la mostra ROSSANO LA BIZANTINA: STORIA, IMMAGINI, SUONI. SABATO 5 e DOMENICA 6 GENNAIO 2019 i MERCATINI di NATALE torneranno in Piazza SALOTTO, nell'area di CORIGLIANO. SABATO 5 verrà riproposto il CONCERTO PER PIANOFORTE con Rodolfo SARACO, nella Sala Concerti del Centro Studi Musicali. Alle ORE 20.30 il ristorante LE MACINE ospiterà una TOMBOLATA DI BENEFICENZA a cura dell'associazione Vincenzino FILIPPELLI ONLUS. DOMENICA 6, alle ORE 10, la Befana arriverà a CORIGLIANO in moto in piazza SALOTTO con il VESPA CLUB Corigliano, mentre a ROSSANO in 500, in via NAZIONALE -piazza B.LEFOSSE con il Fiat 500 Club Italia coordinamento CORIGLIANO-ROSSANO. - DOMENICA 6 GENNAIO ci sarà la premiazione dei concorsi VETRINE e PRESEPI DI CORIGLIANO-ROSSANO.