Domani la passeggiata tra i presepi nel centro storico di Cosenza

Ritorna come ogni anno, l'appuntamento con la passeggiata ai presepi nel centro storico di Cosenza, iniziativa nata all'interno del Gruppo Facebook "Il senso del tempo, il valore di un posto. Cosenza", con la collaborazione dell'Universitas Vivariensis e l'Associazione Italiana Amici del presepe di Cosenza.

Si visiteranno i presepi in mostra nell'ex Museo Mam di corso Telesio, 17 e poi si proseguirà a piedi per giungere alla Chiesa di San Francesco d'Assisi, per visitare il grandioso presepe opera di Mario Parise, che vuole richiamare i cosentini a "non dimenticare" il centro storico.

Subito dopo, sempre a piedi, si raggiungerà la Chiesa bizantina del Santissimo Crocifisso in corso Plebiscito, per una lettura ecumenica dell'icona della Natività.

Porterà il saluto il parroco papas Pietro Lanza, l'assessore del Comune di Cosenza, Rosaria Succurro e il prof. Attilio Vaccaro, docente all'Unical ed autore dell'icona.

Intervengono la storico dell'arte Raffaella Buccieri ed Alex Talarico, seminarista dell'Eparchia di Lungro all'Istituto di studi ecumenici "San Bernardino" di Venezia.

La lettura ecumenica dell'icona è stata fortemente voluta dalla Parrocchia del Santissimo Salvatore – che in collaborazione con l'Ufficio per l'ecumenismo e il dialogo dell'Arcidiocesi di Cosenza Bisignano, con il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale – sezione di Cosenza – e il Sae (Segretariato Attività Ecumeniche), hanno organizzato diverse iniziative culturali nel mese di dicembre, per «camminare e dialogare verso la Luce» come ha più volte ricordato papas Pietro Lanza.

Al termine dell'incontro i partecipanti sono invitati ad un momento di "gastronomia devozionale" con il classico fritto della tradizione cosentina ('u cuddruriaddru).