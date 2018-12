Cosenza: oggi si premia lo "studente telesiano"

Oggi (22 dicembre) alle ore 9.30 presso il Liceo Classico 'Telesio' di Cosenza, si terrà una manifestazione evento dal titolo 'I nostri campioni: cerimonia di consegna di premi, attestati, concorsi letterari, borse di studio, per il biennio 2016-2018'.L'organizzazione dell'evento è stata curata dalla prof.ssa Silvana Gallucci e dallo staff delle OTT e delle Officine Sinfoniche Telesiane.

Gli studenti ai quali verranno conferiti premi ed attestati per concorsi letterari saranno 13, per Concorsi di Poesia 23, per Certame e Certamen 6, per Borse di Studio 12, per Gara scioglilingua in Francese 2, per gli Attestati OTT a Sara Gedeone, Lorenzo Patella, Ciccio Garenna, Maria Cristina Fiore, Rosario Cambrea.

La cerimonia verrà aperta dallo studente Giovanni Marano che intonerà "We are the Champions". La prof.ssa Rosanna Gallucci premierà gli alunni classificatisi nel Settore Narrativa, il Dirigente Scolastico ing. Antonio Iaconianni consegnerà gli attestati con il prof. Giuseppe Autiero. Di seguito il Dirigente ed il prof. Flavio Nimpo consegneranno gli attestati relativi al Settore Concorsi di Poesia. La prof. Romano ed il Dirigente premieranno gli alunni della Sezione Scioglilingua. Poi il Dirigente e le proff. Antonella Giacoia e Francesca Mastrovito, premieranno la sezione certame e certamen. Durante la mattinata verrà assegnata anche la Borsa di studio " Misasi " a cura del Rotary Club Cosenza.

Il dirigente scolastico del Liceo Classico 'Telesio' di Cosenza, ing. Antonio Iaconianni, ha dichiarato: «Si tratta di una giornata nella quale premiamo non degli studenti in particolare, ma il senso che abbiamo voluto dare a questa manifestazione è quello di dare un riconoscimento all'eccellenza dello studente telesiano. I nostri studenti - ha continuato il Preside - rappresentano la nostra migliore risorsa ed il nostro migliore brand. Ogni nostro studente porta ovunque il suo essere telesiano che vuol dire valori e tradizione coniugati con la modernità, con una straordinaria capacità di leggere il mondo contemporaneo che li porta ad eccellere in tutti i concorsi ai quali partecipano. Noi valorizziamo le eccellenze - ha concluso Iaconianni - cercando di offrire agli studenti occasioni per approfondire, secondo le indicazioni ministeriali "la preparazione individuale e il confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali." Consideriamo tutto ciò anche un'opportunità di arricchimento professionale per i nostri docenti al fine di favorire il dialogo e la cooperazione tra docenti e studenti, in raccordo con le loro famiglie».