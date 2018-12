Il 20 dicembre a Cosenza la presentazione del calendario 2019 della Carlifashionagency

Giovedì 20 dicembre, alle ore 10.30 presso la Sala degli Specchi della Provincia di Cosenza sita in piazza XV marzo, verrà presentato il calendario 2019 della Carlifashionagency. Sarà un'occasione per celebrare anche il compleanno dell'agenzia gestita da Linda Suriano, esclusivista, dal 2015, del Concorso di Miss Italia per la Regione Calabria, che compie 10 anni di attività e che, la sera di venerdì 21 dicembre alle ore 22 presso l'Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza sita in Piazza XV Marzo, ha organizzato un evento fashion con tanti ospiti. Il calendario 2019 vuole celebrare la donna in ogni sua accezione, donne forti e consapevoli e protagoniste del loro destino. Sulle pagine del calendario della Carlifashionagency ci saranno le modelle dell'agenzia: Anete Sengulane, Ilaria Giancola (prefinalista nazionale Miss Italia 2017), Antonella Caruso, Chiara Cipri (prefinalista nazionale Miss Italia 2018), Ilaria Pedone (prefinalista nazionale Miss Italia 2018), Rosy Bertino (prefinalista nazionale Miss Italia 2018), Bina Forciniti(Miss Calabria 2015), Ludovica Dito (prefinalista nazionale Miss Italia 2018), Francesca Carolei, Federica Suriano, Maria Francesca Guido (Miss Calabria e Miss Interflora 2017), e Sara Fasano (Miss Calabria 2018). Il calendario è realizzato in collaborazione con lo Stilista Claudio Greco che ha "vestito" le modelle con una parte delle sue varie collezioni presentate in giro per l'Italia ed alla Fashion Week di Milano.

Partner del Calendario anche "Beta professional consulting", società che consente di gestire l'outsourcing dei servizi in massima libertà, consente la ripartizione dei carichi di lavoro in maniera completamente aperta tra i Comandi di Polizia Municipale ed i Centri servizi, oltre alla rivista mensile "Mediterraneo & Dintorni".

Un ringraziamento particolare va ad Ev.D. Photo, che ha curato foto e grafica del calendario, oltre a Tm estetica di Titti Mantuano e Rossella Russo, che hanno curato il trucco e Mario Napoli, che ha curato le acconciature.