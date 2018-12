A Cosenza il primo Workshop di Character Design con la fumettista Valentina Brancati

La Scuola di Arti Visive Nero Su Bianco inizia la rassegna di Workshop che si terranno nel corso del 2019 e affronteranno molte delle tematiche comuni alle Arti Visive. A fare da apripista sarà il Workshop dedicato al Character Design tenuto da Valentina Brancati, fumettista e insegnante di Character Design e Fumetto Francese presso la Scuola Internazionale di Comics a Roma. La partecipazione è aperta a tutti, sia a coloro che sono già iscritti alle altre attività della Scuola, sia agli esterni (professionisti e non) che vorranno partecipare per la prima volta a queste giornate esclusive interamente dedicate all'approfondimento dei temi trattati.

La giornata sarà una Full-Immersion di 8 ore in cui verranno illustrati i vari concetti teorici e pratici sull'argomento e ogni partecipante potrà mettere in pratica le nozioni acquisite con esercitazioni guidate.

