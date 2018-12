Il 15 dicembre a Castrovillari la quarta edizione di "Natale sotto le Strenne"

Alla volta della quarta edizione di "Natale sotto le Strenne", organizzata e voluta dall'Amministrazione comunale di Castrovillari per rispondere, anche in questo periodo ed in sinergia, alle esigenze del sociale.

Sabato 15 dicembre, nel Cine Teatro "Vittoria" , su via Roma, prenderà vita, dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 20,30, la 4^ edizione del caratteristico mercatino di natale reso dalla disponibilità delle scuole in collaborazione con la pubblica amministrazione il cui ricavato sarà devoluto a favore di "Casa Betania" e dell'Associazione "Due di Due".

Un appuntamento con il Cuore del capoluogo del Pollino, ricorda l'amministrazione, grazie all'impegno dei responsabili e dirigenti scolastici e, soprattutto, alle capacità degli studenti ed alunni nel dare forma e consistenza ai prodotti in vendita.

"L'appuntamento per il sollievo dell'Altro – viene ricordato- non può fare a meno del coinvolgimento diffuso e di quella laboriosa sinergia tra Scuole, Ente e famiglie essenziale nel momento programmato per dare contenuti e valore aggiunto a tale sussidiarietà per il bene comune. Un giorno da far fruttare insieme e per accorgersi di quella mossa inestinguibile che si svolge dentro ad ogni persona e bisognosa solo di essere suscitata continuamente."