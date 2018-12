Presentato il calendario di "Buone Feste Cosentine"

"Le festivita' del periodo natalizio a Cosenza, sotto l'amministrazione Occhiuto, sono ormai dal 2011 un percorso di condivisione identitaria che rinsalda di anno in anno l'aggregazione in una molteplicita' di eventi per bambini e adulti. Una vasta scelta di intrattenimenti, che va di pari passo con la crescita turistica e con quei flussi di visitatori che delineano sempre piu' il capoluogo bruzio come una scelta precisa di viaggio. Installazioni, luci, performance. In strada, nei teatri, nei musei, nei luoghi di cultura, un filo che nell'arte unisce citta' nuova e citta' antica". E' quanto si afferma in un comunicato della portavoce del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. "Dai Mercatini di Natale - si aggiunge - al Corso Incantato e fino a 'La magia del Natale" e ancora a 'Music Christmas', Natale in Cattedrale, trekking natalizio, al Giardino incantato e ai Concerti di Capodanno, ovvero sia quello che aprira' l'anno dopo lo scoccare della mezzanotte e sia quello classico del pomeriggio di San Silvestro in programma al teatro Rendano, per citare a larghe linee gli appuntamenti proposti. E poi le luci d'artista, Christmas Mab, la novita' della rassegna 'Baci e Balere' in piazza XV Marzo con l'esibizione, fra gli altri, dell'orchestra Casadei, nonche' la Caccia al tesoro e il Presepe vivente". "L'atteso cartellone delle 'Buone feste cosentine 2018-2019' - si afferma ancora nella nota - e' stato presentato oggi pomeriggio a palazzo dei Bruzi dal vice sindaco e assessore alla Cultura, Jole Santelli, che ha posto l'accento sull'eterogeneita' delle manifestazioni, pensate per ogni target di eta' e gusti".

"Il cartellone che abbiamo costruito - ha detto il vicesindaco Santelli - si muove nello spirito della condivisione e segue il nostro collaudato marchio 'Cosenza Cultura'. Un cartellone che e' fatto di sinergia e che mette insieme l'offerta culturale della nostra amministrazione unendo soggetti pubblici, istituzionali e privati. Una rete che produce, anche in questo caso, un'offerta ricca, capace di rendere la nostra citta' ancora piu' bella e attrattiva".