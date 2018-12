"Dossetti e il Concilio, spunti per un'antropologia del profondo": il 10 dicembre incontro a Cosenza

"Dossetti e il Concilio, spunti per un'antropologia del profondo" è il titolo del secondo appuntamento con i seminari dedicati dall'Associazione "G. Dossetti", in collaborazione con il Liceo Classico "B. Telesio" di Cosenza, a tre grandi temi: Giuseppe Dossetti, l'Europa e il Mezzogiorno.

Il 12 novembre scorso Giorgio Marcello, docente di Politica Sociale all'Università della Calabria, relazionava sul Dossetti politico, incentrando la sua riflessione sull'attualità del discorso "Funzioni e ordinamento dello Stato moderno".

Lunedì 10 dicembre alle ore 16:00, presso la biblioteca "S. Rodotà" del Liceo Telesio, il prof. Marcello fermerà l'attenzione sul Dossetti religioso, che partecipò ai lavori del Concilio Vaticano II quale collaboratore dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Giacomo Lercaro.

I seminari della Dossetti proseguiranno nel 2019. In programma quattro date: il 13 febbraio Massimo Fragola, "Dalla comunità economica all'Unione dei diritti: un cammino di 67 anni oggi da riconsiderare"; il 13 marzo Gianpaolo Gerbasi, "L'Europa e l'insidia sovranista: strumenti per non soccombere"; l'8 aprile e il 13 maggio Domenico Cersosimo, "il Mezzogiorno ieri e oggi, una questione civile" e "La Calabria: cenerentola vocazionale o intenzionale?".