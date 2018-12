Tutto pronto a Magli, località di Casali del Manco per l'iniziativa in programma il 7-8-9 dicembre. Nel week-end dell'Immacolata, l'antico borgo tornerà a popolarsi, le botteghe , chiuse da anni, riapriranno i battenti, nei vicoli il profumo dei dolci tipici e i box art con le opere dei maestri presepisti faranno compiere a turisti e visitatori un viaggio emozionale nella tradizione natalizia calabrese. L'evento denominato "Magli: presepi e tradizioni" promosso dall'associazione C- siamo onlus (l'idea è di Tommaso Coscarelli) aprirà i battenti il 7 dicembre alle 17.30. Il percorso storico-artistico si snoderà nel centro storico. L'evento prevede un'asta di beneficenza, un giro in carriola per i bambini, l'invito a scrittori , poeti, artisti a dare voce ai silenzi del luogo. Ogni serata si concluderà in musica con un concerto nella piazzetta del centro storico, in particolare venerdì sul palco protagonista la musica degli Stop and Sound, sabato otto toccherà a The Alvin Rocknroll, si chiuderà domenica con l'Hosteria di Giò. C-siamo onlus (l'associazione di cui è presidente Concetta Carravetta è nata dieci anni fa) per la realizzazione di questa iniziativa ha deciso di sperimentare la modalità del crowfunding per la raccolta fondi (fondamentale per questo passaggio l'impegno del segretario di C-siamo Maria Antonietta Gallo) L'appello è alle donazioni sulla piattaforma www.becrowdy.com che prevede originali ricompense per i finanziatori. Il contributo richiesto- precisano da C-siamo- è volontario e alla portata di tutte le tasche. Ogni componente di C-siamo: Patrizia Coscarelli, Martina Occhiuto, Maria Giulia Longo, Pasquale Occhiuto, Emilia Coscarelli, Irene Longo, Noemi Boero, Monica Sacco, Amalia Sirangelo, Mario Massenzo e Armando Vecchio, avrà un compito preciso, così come tutti gli abitanti della contrada coinvolti dall'associazione.

"La festa è l'occasione- dice il presidente di C-siamo Onlus- Concetta Carravetta- per far conoscere Magli, la sua storia, la bellezza di un paesaggio incastonato nella collina degli ulivi, un paese-presepe da salvare"