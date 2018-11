“La favola del piccolo Cisse” di Corbelli (Diritti Civili) “sbarca” anche a San Fili (Cs)

Continua, con grande successo, la presentazione nelle scuole della Favola del piccolo Cisse,il libro del leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli (stampato a sue spese e distribuito gratuitamente, da poco anche sul web) che racconta la tragedia epocale dell'immigrazione, narrando l'incredibile, fiabesca, reale e commovente storia del bambino della Costa D'Avorio di 5 anni, sbarcato, poco più di un anno fa, il 15 luglio 2017, da solo, da una grande nave militare tedesca stracarica di migranti, al porto di Corigliano, alla ricerca del suo papà in Europa, dopo che la mamma , una volta arrivati in Libia, dopo aver faticosamente e miracolosamente attraversato il deserto, era stata imprigionata dagli scafisti criminali, mentre, sulla spiaggia di Sabratha, stava per salire, insieme al suo piccolo Cisse, su un vecchio barcone diretto in Italia. Dopo Rende e Corigliano, e da poco anche in Toscana, a Bagno a Ripoli(Fi), martedì 27 novembre La favola del piccolo Cisse sarà presentata a San Fili, in una manifestazione pubblica, organizzata dal locale Istituto Comprensivo Statale, nell'aula magna, a partire dalle ore 10, con la partecipazione della Dirigente Scolastica dell'I.C., Angela Corso, dei sindaci di San Fili, Antonio Argentino, di San Vincenzo La Costa , Gregorio Iannotta, insieme naturalmente allo stesso Corbelli, che ha raccontato e documentato questa storia (che lo ha visto tra i protagonisti nella parte finale) che sta continuando ad affascinare e commuovere tutti quelli che la leggono, ad iniziare dai giovani studenti e dai loro insegnanti. Una fiaba moderna e reale che è stata definita un capolavoro immortale e paragonata, per primo dal prof. Giuseppe De Rosis, alla Favola di Pinocchio. Un'opera immortale destinata, secondo la docente Unical, Aquilina Sergio, alle future generazioni. Corbelli sottolinea come "questa storia del bambino ivoriano sia l'emblema della grande tragedia dell'immigrazione, ma anche del miracolo dell'accoglienza e della solidarietà che vincono sull'indifferenza e sull'odio, sul male e sulle ingiustizie, sul razzismo e sulla xenofobia.

E' un inno alla vita e alla speranza".Lafavola del piccolo Cisse è una storia che ha commosso anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente della Camera, Roberto Fico, che hanno scritto a Corbelli, che gli aveva recapitato il suo libro, per ringraziarlo. Il Presidente Fico ha voluto nella sua missiva, con poche ma eloquenti parole, sottolineare come la storia del piccolo Cisse è una vera favola. Dopo la Calabria, il libro da poco è arrivato anche nelle scuole della Toscana. "E' una bella, esemplare pagina di solidarietà e accoglienza. Motivo di orgoglio non solo della Calabria, ma dell'intero Paese. Perché quella del piccolo Cisse è una vera favola, oggi completamente compiuta. Da pochi mesi, da luglio, infatti, il bambino, dopo che, un anno fa, sono stati, in pochi mesi, miracolosamente ritrovati (grazie ad una straordinaria mobilitazione promossa da Diritti Civili in collaborazione con altri istituzioni locali e l'Ong, Save the Children, che aveva salvato in mare il piccolo ivoriano)i suoi genitori e dopo essere rimasto in Italia un anno (sei mesi, dalla sera dello sbarco al Natale scorso, in Calabria in affido provvisorio presso la famiglia di un bravissimo poliziotto; altri sei mesi in un centro Sprar pugliese insieme al padre), è adesso con il papà in Francia, in attesa che li raggiunga anche la mamma che, dopo essere stata liberata (grazie anche alla mobilitazione creata) è rientrata in Costa D'Avorio. Il loro sogno si è avverato. Sono in quel Paese(la Francia) dove sognavano di andare un giorno e per farlo hanno rischiato, con quel drammatico viaggio della speranza, anche la loro stessa vita", conclude Corbelli.