Lunedi 19 novembre 2018, alle ore 15, nell'aula magna "Aldo Cossu" dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" verrà presentato il libro "Aldo Moro e l'Intelligence. Il senso dello Stato e la responsabilità del potere", curato da Mario Caligiuri, direttore del master in Intelligence all'Università della Calabria. Dopo l'introduzione del rettore Antonio Felice Uricchio ci saranno gli interventi del componente della "Commissione Parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro" Gero Grassi e il Direttore del Dipartimento di Informatica Donato Malerba. È significativo l'appuntamento di lunedì a Bari nell'università intitolata proprio allo statista, dopo che il libro è stato presentato in anteprima a Roma lo scorso 9 maggio 2018 nella sala "Aldo Moro" della Camera dei Deputati e poi lo scorso 20 ottobre 2018 a Maglie, la città natale del Presidente della Democrazia Cristiana. Con contributi diversi, il libro di Caligiuri offre un contributo significativo sul piano scientifico e diventa l'occasione per ripercorrere alcuni passaggi cruciali della vita repubblicana, mettendo in risalto come un uomo di stato non possa ignorare la funzione dell'intelligence. Gli interventi di Uricchio, Grassi e Malerba offriranno un contributo di qualità nell'illustrazione dei temi proposti nel volume.

