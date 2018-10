Nell'ambito dell'Info Day inerente il Programma Comunitario "Europa per i Cittadini", si terranno - a Corigliano-Rossano (Via Nazionale, 95) presso la Sala Conferenze delle Associazioni "Fiori d'Arancio" e "IdeaFuturo" - nei giorni 26 e 27 Ottobre 2018 il Workshop Tecnico e il Laboratorio di European Project Management aventi ad oggetto il tema "Le Reti di Città nella Prospettiva Transnazionale ed Internazionale".L'Iniziativa, promossa ed organizzata dalle Associazioni sopra menzionate, è realizzata in collaborazione con il Punto di Contatto Nazionale, per l'Italia, del citato Programma Comunitario "Europa per i Cittadini" (istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) avente sede a Roma, l'Accademia Europea delle Regioni di Bruxelles e l'Agenzia di Consulenza e Formazione – operante nel settore dei Programmi, Progetti e Finanziamenti Europei e che fa capo al Dott. Luigi A. Dell'Aquila – "Knowledge Management & Intellectual Capital" di Roma, con il patrocinio istituzionale della Città di Corigliano-Rossano.

Dettagli Creato Domenica, 21 Ottobre 2018 10:52