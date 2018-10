Festival del Ghiaccio e del Fuoco: la Seconda Edizione al Castello Svevo di Cosenza

Dopo il grande successo della prima edizione, dal 19 al 20 ottobre torna uno dei più importanti eventi dedicati al fantasy e alla rievocazione storica: il Festival del Ghiaccio e del Fuoco. L'evento è oggi consacrato come prima celebrazione del genere fantasy del meridione, nonché una delle manifestazioni tematiche più originali di tutta Italia.

Nella splendida cornice del Castello Svevo di Cosenza per ben due giorni saranno celebrati temi e fenomeni legati al mondo del fantastico e di celebri serie televisive.

Nel corso dell'edizione 2018 particolare attenzione verrà riservata all'universo della serie televisiva "Vikings" ed alla mitologia norrena, con ospiti, concerti, scenografie e attività ludiche. Inoltre, come avvenuto nel corso della prima edizione, non mancheranno le attrazioni ispirate a "Il Trono di Spade", il fenomeno mondiale che ha appassionato milioni di spettatori.

Ospite di punta dell'evento sarà l'attore e doppiatore Flavio Aquilone (la voce italiana di Draco Malfoy in Harry Potter e del vichingo Hiccup in Dragon Trainer) che incontrerà i fan e discuterà della sua carriera durante uno spettacolo speciale previsto per la sera del 20 ottobre.



Ed è proprio la sera di sabato che verranno premiati alcuni degli abiti a tema più belli e curati. Per l'occasione, infatti, l'organizzazione ha lanciato ai visitatori l'invito ad indossare un "cosplay" fantasy, oppure un abito di rievocazione storica. A chi indosserà un abito o un cosplay a tema verrà anche offerta una riduzione sul biglietto di ingresso.

L'appuntamento è dunque per venerdì 19 e sabato 20 ottobre al Castello Svevo di Cosenza, dalle ore 17.00 fino a tarda serata. Il programma e le attività sono consultabili sulle pagine Facebook di Cosenza Comics and Games (https://www.facebook.com/cosenzacomicsandgames/) e del Castello Svevo di Cosenza (https://www.facebook.com/castellosvevocosenza/).