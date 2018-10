I prossimi appuntamenti al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza:- sabato 13 e domenica 14 ottobre, ore 18, ancora un doppio appuntamento per la XIX edizione della Stagione Concertistica AUTUNNO MUSICALE: DUE FANTASTICI CONCERTI CHE VEDRANNO L'ESIBIZIONE DI UN DUO VIOLINO E PIANOFORTE NORVEGESE E UN DUO VIOLONCELLO E PIANOFORTE TRIESTINO.

SABATO 13 OTTOBRE

"FOUR SONATAS - FOUR CENTURIES"

quattro secoli per quattro sonate per violino e pianoforte: dalle sonorità di Handel alla tecnica compositiva di Franck passando per i fiordi norvegesi con le atmosfere magiche di Grieg.

MICHAEL SUSSMANN violino

TOR ERIK SEIME PETTERSEN pianoforte

DOMENICA 14 OTTOBRE

"SUITE CANTABILE"

la Romanza, il Canto, il Vocalizzo

per uno strumento "cantabile" come il violoncello.

TULLIO ZORZET violoncello

HELGA ANNA PISAPIA pianoforte

E domenica 14 ottobre si rinnova l'appuntamento con la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, quest'anno dedicata al tema PICCOLO MA PREZIOSO. Intorno a questo tema il Museo dei Brettii e degli Enotri realizzerà le sue attività da rivolgere ai bambini e alle loro famiglie.

Una mattinata di racconti e giochi all'insegna del divertimento e della riflessione su quanto una piccola cosa, a cui spesso non facciamo caso o che diamo per scontata, possa essere preziosa: un semplice oggetto che rappresenta un pezzo di storia, un piccolo Museo che racconta il nostro passato, o una persona sconosciuta che può diventare un prezioso amico...

Ore 10.00: Accoglienza e registrazione

Ore 10.30: Colazione al Museo

Ore 11.15: Caccia al tesoro per bambini accompagnati dagli adulti

Per informazioni: 098423303